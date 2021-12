Liberałowie poparli umowę koalicyjną z SPD i Zielonymi

Lider FDP i przyszły minister finansów Christian Lindner w swoim wystąpieniu przed głosowaniem promował koalicję z socjaldemokratami i Zielonymi. - Jestem przekonany, że kraj skorzysta na tej koalicji, możliwy jest nowy kierunek w Niemczech. Jest to umowa koalicyjna na rzecz polityki centrowej, która nie przesuwa naszego kraju na lewo, lecz chce go prowadzić do przodu - powiedział Lindner.