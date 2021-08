Były strażnik obozu koncentracyjnego Sachsenhausen stanie przed sądem

Stuletni były strażnik nazistowskiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen pod Berlinem jesienią stanie przed sądem - poinformował niemiecki tygodnik "Welt am Sonntag". Nastąpi to 76 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Obozy w Niemczech

Chociaż liczba podejrzanych o zbrodnie nazistowskie kurczy się, to prokuratorzy nie ustają w wysiłkach, by winni stanęli przed sądem. Agencja Reutera przypomniała, że przełomowy wyrok został wydany w 2011 roku. Otworzył bowiem drogę do postawienia zarzutów kolejnym osobom, ponieważ po raz pierwszy uznano, że praca w obozie koncentracyjnym stanowi podstawę do przypisania winy, mimo braku dowodów na popełnienie konkretnego przestępstwa.