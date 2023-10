Atak w pobliżu słynnego zamku. 31-latek usłyszał zarzuty za zepchnięcie w przepaść dwóch Amerykanek

31-letni Amerykanin, podejrzany o zaatakowanie dwóch turystek z USA w pobliżu zamku Neuschwanstein w Bawarii, usłyszał zarzuty - informują media. Krótko po zajściu policja podała, że mężczyzna przekonał kobiety, by poszły za nim, zaatakował je, po czym zepchnął ze stromej skarpy.

Atak w pobliżu zamku Neuschwanstein

21-letnia turystka z USA i jej o rok starsza koleżanka zostały zaatakowane, gdy 14 czerwca wspinały się w pobliżu mostu Marienbrücke, z którego widać zamek Neuschwanstein - poinformowała policja w opublikowanym dzień później oświadczeniu. W jego dalszej części służby wskazały, że kobiety spotkały na szlaku rodaka, który miał przekonać je, by poszły za nim ukrytą ścieżką prowadzącą do punktu widokowego. Po zejściu w dół ścieżki mężczyzna miał "fizycznie zaatakować" 21-latkę, następnie zacząć dusić 22-latkę, która rzuciła się na pomoc przyjaciółce, po czym zepchnąć ją ze stromej skarpy. Gdy został sam na sam z młodszą z kobiet, miał próbować wykorzystać ją seksualnie. Później ją też miał zepchnąć w przepaść.

Służby dotarły do obu zaatakowanych. Młodsza została przetransportowana helikopterem do szpitala, zmarła w nocy. Starsza była przytomna i był z nią kontakt. Ją również przewieziono do szpitala. Policja nie podała szczegółowych informacji na temat doznanych przez nią obrażeń. 31-latek został zatrzymany przez policję niedługo po zajściu w pobliżu miejsca zdarzenia.