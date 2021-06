Bundeswehra ma rabina. "Wzmacniamy coś, co szczególnie w świetle historii Niemiec znaczy bardzo wiele"

- Wiem, co myśleliście, kiedy usłyszeliście, że teraz będzie rabin armii niemieckiej. Prawdopodobnie wyobrażaliście sobie starego człowieka w dużym kapeluszu z siwą brodą i pejsami - mówił podczas ceremonii Schuster. - Być może wyobrażaliście sobie też człowieka, który będzie teraz bardzo uważał na morale. Rzeczywiście, morale są bardzo ważne dla rabina Balli. Jako ojciec trójki dzieci jest również przyzwyczajony do wyrzucania całego planowania za burtę. A jako utalentowany wokalista i basista byłby w stanie rozbujać koszary - dodał Schuster, na co rabin zareagował śmiechem.