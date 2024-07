Tunel pod granicą. Przerzucali nim tysiące opakowań leków

Uzbeckie służby wykryły na granicy z Kazachstanem tunel o długości ponad 300 metrów. Przejście podziemne było wykorzystywane do przemytu dużych partii leków z Indii.

Uzbecka służba podała, że leki były dostarczane z indyjskiej stolicy Delhi do miasta Ałmaty w Kazachstanie. Później medykamenty przywożono do przygranicznej wioski Dostyk w obwodzie turkiestańskim (na południu Kazachstanu). Tunel służył do ich przerzutu na stronę uzbecką. Dalsza droga prowadziła też przez uzbecką stolicę, Taszkent.