Świat Niedoszły prezydent Rumunii zatrzymany Oprac. Adam Styczek |

Calin Georgescu oddający głos w I turze wyborów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ROBERT GHEMENT/PAP/EPA

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Powołujący się na źródła sądowe portal Digi24 podał, że Calin Georgescu został zatrzymany przez rumuńską Agencję do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT) na 24 godziny w trakcie jazdy samochodem i przewieziony do miejsca zamieszkania, aby przeszukania pod pięcioma adresami mogły odbyć się w jego obecności.

Digi24 tłumaczy, że operacja dotyczy domniemanego oszustwa, które spowodowało szkody na kwotę 1,1 miliona euro, a dochodzenie prowadzone jest w sprawie działalności grupy przestępczej. Razem z Georgescu zatrzymany został biznesmen Ionel Rusen.

Calin Georgescu zatrzymany w związku z zarzutami o oszustwo Źródło zdjęcia: ROBERT GHEMENT/PAP/EPA

Śledczy poinformowali, że podczas przeszukań w nieruchomościach należących do Georgescu zabezpieczono urządzenia zagłuszające sygnał, prawdopodobnie sfałszowane dokumenty tożsamości, nośniki danych oraz inne przedmioty mające znaczenie dowodowe.

DIICOT w komunikacie na swojej stronie podała, że Georgescu w ramach grupy przestępczej miał działać wraz z obywatelem Rumunii i Włoch na terytorium Rumunii oraz Włoch w celu uzyskania nienależnych korzyści majątkowych.

Prokuratorzy wyjaśnili, że Georgescu z dwoma innymi podejrzanymi skłonili rumuńskiego przedsiębiorcę z okręgu Buzau do przekazania im 1,1 mln euro, przekonując go, że mogą pomóc mu w uzyskaniu linii kredytowej na kwotę do 15 milionów euro w zagranicznej instytucji finansowej. W drodze na przesłuchanie Georgescu odmówił dziennikarzom komentarza na temat zarzutów stawianych przez prokuraturę.

Powtórzone wybory, Georgescu z zakazem kandydowania

Georgescu to prorosyjski polityk, zwycięzca wyborów prezydenckich w Rumunii z listopada 2024 roku. Głosowanie zostało jednak unieważnione przez Sąd Konstytucyjny, który powołał się na dowody ingerencji w przebieg kampanii.

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Georgescu otrzymał zakaz kandydowania w powtórzonych wyborach w maju, wygranych przez liberała Nicusora Dana.

W lipcu 2025 roku został oskarżony o promowanie ideologii faszystowskiej, a także kultu osób skazanych za zbrodnie wojenne.