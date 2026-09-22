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Świat

Niedoszły prezydent Rumunii zatrzymany

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Calin Georgescu zatrzymany z związku z zarzutami o oszustwo
Calin Georgescu oddający głos w I turze wyborów
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ROBERT GHEMENT/PAP/EPA
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Niedoszły prezydent Rumunii Calin Georgescu został zatrzymany przez służby w związku z podejrzeniem oszustwa. To nie pierwsze oskarżenia dotyczącego tego prorosyjskiego polityka.

Powołujący się na źródła sądowe portal Digi24 podał, że Calin Georgescu został zatrzymany przez rumuńską Agencję do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT) na 24 godziny w trakcie jazdy samochodem i przewieziony do miejsca zamieszkania, aby przeszukania pod pięcioma adresami mogły odbyć się w jego obecności.

Digi24 tłumaczy, że operacja dotyczy domniemanego oszustwa, które spowodowało szkody na kwotę 1,1 miliona euro, a dochodzenie prowadzone jest w sprawie działalności grupy przestępczej. Razem z Georgescu zatrzymany został biznesmen Ionel Rusen.

Calin Georgescu zatrzymany w związku z zarzutami o oszustwo
Calin Georgescu zatrzymany w związku z zarzutami o oszustwo
Źródło zdjęcia: ROBERT GHEMENT/PAP/EPA

Śledczy poinformowali, że podczas przeszukań w nieruchomościach należących do Georgescu zabezpieczono urządzenia zagłuszające sygnał, prawdopodobnie sfałszowane dokumenty tożsamości, nośniki danych oraz inne przedmioty mające znaczenie dowodowe.

DIICOT w komunikacie na swojej stronie podała, że Georgescu w ramach grupy przestępczej miał działać wraz z obywatelem Rumunii i Włoch na terytorium Rumunii oraz Włoch w celu uzyskania nienależnych korzyści majątkowych.

Prokuratorzy wyjaśnili, że Georgescu z dwoma innymi podejrzanymi skłonili rumuńskiego przedsiębiorcę z okręgu Buzau do przekazania im 1,1 mln euro, przekonując go, że mogą pomóc mu w uzyskaniu linii kredytowej na kwotę do 15 milionów euro w zagranicznej instytucji finansowej. W drodze na przesłuchanie Georgescu odmówił dziennikarzom komentarza na temat zarzutów stawianych przez prokuraturę.

Powtórzone wybory, Georgescu z zakazem kandydowania

Georgescu to prorosyjski polityk, zwycięzca wyborów prezydenckich w Rumunii z listopada 2024 roku. Głosowanie zostało jednak unieważnione przez Sąd Konstytucyjny, który powołał się na dowody ingerencji w przebieg kampanii.

Georgescu otrzymał zakaz kandydowania w powtórzonych wyborach w maju, wygranych przez liberała Nicusora Dana.

W lipcu 2025 roku został oskarżony o promowanie ideologii faszystowskiej, a także kultu osób skazanych za zbrodnie wojenne.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Rumunia
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