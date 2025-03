"Nie mogą już milczeć". Apel do Merza

Lider CDU Friedrich Merz zostanie prawdopodobnie kanclerzem Niemiec Źródło: Reuters

Wezwanie chadeckiego premiera Saksonii Michaela Kretschmera do złagodzenia sankcji wobec Rosji wywołało protesty Zielonych. Liderka frakcji parlamentarnej tej partii w Bundestagu Britta Hasselmann skrytykowała w niedzielę Kretschmera i zażądała od Friedricha Merza zlikwidowania "moskiewskich powiązań" w CDU.

- Podczas gdy Putin nadal zrzuca bomby na Ukrainę, premier Kretschmer po raz kolejny zabiega o względy podżegacza wojennego - powiedziała Hasselmann agencji DPA. Parlamentarzystka Zielonych wezwała przewodniczącego CDU Friedricha Merza do "jak najszybszego zlikwidowania moskiewskich powiązań (Moskau-Connection) w jego partii".

Kretschmer w czwartek skrytykował w wywiadzie dla agencji DPA kategoryczny sprzeciw Niemiec i innych krajów europejskich wobec złagodzenia sankcji na Rosję. - To całkowicie nieaktualne i zupełnie nie pasuje do tego, co obecnie robią Amerykanie - powiedział. - Kiedy zdajesz sobie sprawę, że osłabiasz siebie bardziej niż drugą stronę, musisz zastanowić się, czy jest to właściwe - oceniał.

Friedrich Merz, szef CDU Źródło: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

"Nie mogą już milczeć"

Hasselmann oceniła, że złagodzenie sankcji nałożonych w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę byłoby poważnym błędem. - Oznaczałoby to również, że porzucilibyśmy wspólne podejście Europy - oceniła. Liderka frakcji parlamentarnej Zielonych zażądała, aby kierownictwo CDU "zdystansowało się do wypowiedzi takich, jak te wygłoszone przez Kretschmera". - Friedrich Merz i kierownictwo CDU nie mogą już dłużej się uchylać i muszą wreszcie zająć jasne stanowisko w sprawie odrodzenia się moskiewskich powiązań. Nie mogą już milczeć w tej kwestii - powiedziała polityczka Zielonych.

Michael Kretschmer Źródło: Reuters

Wcześniej pojawiły się pogłoski o reaktywacji Nord Stream 2

Podobnie jak Merz, Kretschmer jest jednym z 10 członków CDU/CSU w centralnej grupie negocjacyjnej do rozmów z SPD w sprawie utworzenia rządu. Thomas Bareiss zasiada w grupie roboczej ds. infrastruktury, a Jan Volker Heinisch - w grupie ds. energii. Obaj ściągnęli na siebie uwagę swoimi wypowiedziami na temat Rosji - zauważyła dpa.

Heinisch powiedział Politico, że "jeśli pewnego dnia zostanie osiągnięty sprawiedliwy i bezpieczny pokój, musimy mieć możliwość ponownego rozmawiania o zakupie rosyjskiego gazu". Bareiss w serwisie LinkedIn napisał o pogłoskach o reaktywacji bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2, że "jeśli pokój między Rosją a Ukrainą zostanie przywrócony, a stosunki z Rosją znormalizowane, to oczywiście gaz mógłby znów płynąć, być może tym razem rurociągiem pod kontrolą USA".