Niemieckie wojska na stałe na Litwie

Ruszyła budowa bazy dla niemieckich żołnierzy na Litwie

Kluczowe fakty: Niemcy oficjalnie zainaugurowały dowodzoną na Litwie wielonarodową brygadę w maju 2025 roku.

Rozlokowanie całej jednostki ma zostać sfinalizowane do końca 2027 roku. Na Litwę docelowo trafi kilka tysięcy żołnierzy.

W czwartek generał Alexus Grynkewich poinformował na konferencji prasowej w Wilnie, że Niemcy podjęły decyzję, aby ich brygada na Litwie stacjonowała tam na stałe. - To ważny krok w kierunku wzmocnienia naszego odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu - oświadczył.

Zapowiedział również, że sojusznicze dowództwo lotnicze NATO zapewni stronie litewskiej rozszerzone informacje oraz ostrzeżenia dotyczące startów rakiet i pocisków wystrzeliwanych w kierunku Ukrainy, które mogą naruszyć przestrzeń powietrzną państwa.

Litwa od początku agresji Rosji przeciwko Ukrainie apeluje o zwiększenie obecności wojsk sojuszniczych na swoim terytorium oraz o rozwój systemów obrony powietrznej.

Niemieckie siły na stałe zostaną rozlokowane na Litwie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Leonhard Simon/Getty Images

W ostatnich latach - w reakcji na rosyjskie działania - sojusznicy utworzyli tak zwaną wzmocnioną obecność NATO na wschodniej flance, powołując do życia wielonarodowe grupy bojowe w Bułgarii, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii i Słowacji. Wysłali również więcej okrętów, samolotów i żołnierzy w ten region.

Po raz pierwszy wzmocniona obecność została wprowadzona w 2017 roku wraz z utworzeniem czterech wielonarodowych grup bojowych wielkości batalionu w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Dowództwo nad nimi przejęły odpowiednio Wielka Brytania, Kanada, Niemcy i Stany Zjednoczone.

Zwiększa się liczba wielonarodowych grup bojowych

Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku sojusznicy wzmocnili istniejące grupy bojowe i zgodzili się na utworzenie czterech kolejnych: w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Zwiększyło to łączną liczbę wielonarodowych grup bojowych do ośmiu.

Na szczycie NATO w Madrycie tego samego roku sojusznicy zobowiązali się do rozmieszczenia dodatkowych sił na wschodniej flance poprzez zwiększenie liczebności tych grup z batalionów do jednostek wielkości brygady.

W lipcu 2024 roku Łotwa stała się pierwszym krajem, w którym powstała Wielonarodowa Brygada NATO - "Łotwa".

Niemcy oficjalnie zainaugurowały wielonarodową brygadę, którą dowodzą na Litwie, w maju 2025 roku. Nowo utworzona 45. Brygada Pancerna stacjonuje w bazie w Rudnikach, 30 kilometrów na południe od Wilna, a pododdziały wsparcia - w Rokantiszkach i Niemenczynie. Rozlokowanie całej jednostki ma zostać sfinalizowane do końca 2027 roku. Docelowo na Litwę ma trafić 5000 żołnierzy.

Jest to pierwsza stała obecność wojsk niemieckich od zakończenia II wojny światowej poza granicami kraju.

