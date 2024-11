Nastolatkowie uciekali przez las, wpadli do kilkudziesięciometrowego szybu

Trzy osoby trafiły do szpitala po wpadnięciu do głębokiego szybu w lesie na zachodzie Niemiec. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. Według władz poszkodowani to nastolatkowie, którzy uciekali przed policją. Służby nie poinformowały, skąd tak głęboki szyb wziął się w lesie.

Wpadli do szybu w lesie

Dwóch nastolatków odniosło poważne obrażenia, natomiast trzeci trafił do szpitala w stanie krytycznym. We wtorek jego życie wciąż było zagrożone - podał portal lokalnego dziennika "Kölner Stadt-Anzeiger".

Władze nie przekazały jak dotąd informacji co to za szyb, ani od kiedy istnieje. Niewykluczone, że jest on związany z dawną aktywnością górniczą. Lokalne muzeum Lawa-Dome Mendig na swojej stronie internetowej informuje, że na terenie miasta w przeszłości wydobywano bazalt. Na obszarze prawie 3 km kwadratowych 32 m pod ziemią do dziś rozciąga się sieć pomieszczeń powstałych w wyniku wydobycia bazaltu, a także podziemnych tuneli i szybów.