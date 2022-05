Nancy Pelosi w Kijowie. Spikerka Izby Reprezentantów spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim

"Ameryka stoi twardo przy Ukrainie"

"Nasza delegacja udała się do Kijowa, by wysłać jednoznaczną i donośną wiadomość całemu światu: Ameryka stoi twardo przy Ukrainie" - napisali przedstawiciele Kongresu. Poinformowali, że Zełenski wskazał konkretne potrzeby Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki oraz pomocy humanitarnej. "Nasza delegacja z dumą przekazała wiadomość, że dodatkowe amerykańskie wsparcie jest w drodze" - napisali kongresmeni. Wyrazili szacunek i wdzięczność wobec prezydenta Zełenskiego za jego przywództwo, wyrazili także "podziw dla narodu ukraińskiego za odwagę w walce z rosyjskim uciskiem".

Zapowiedziano, że delegacja uda się następnie do Polski, gdzie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i innymi wysokimi rangą urzędnikami. "Z niecierpliwością czekamy, by móc podziękować naszym polskim sojusznikom za ich poświęcenie i wysiłek humanitarny" - podkreślili amerykańscy deputowani. Na koniec oświadczyli, że wrócą do USA "gotowi zrobić wszystko, co będzie potrzebne, by pomóc Ukraińcom, którzy bronią demokracji dla swojego narodu i dla świata".