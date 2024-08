Najstarszy mężczyzna świata obchodzi urodziny. Zapytano go o sekret długowieczności

John Tinniswood urodził się 26 sierpnia 1912 roku w Merseyside w północnej Anglii - kilka miesięcy po zatonięciu Titanica i na dwa lata przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Zapytany, jakie to uczucie skończyć 112 lat, odpowiada: "Szczerze mówiąc, nic się nie zmieniło. Nie odczuwam tego wieku, nie ekscytuję się nim. Prawdopodobnie dlatego go dożyłem. Po prostu podchodzę do tego jak do wszystkiego innego" - odpowiedział, co Biuro Rekordów Guinnessa zacytowało na swojej oficjalnej stronie w przeddzień urodzin Brytyjczyka.