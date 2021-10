Qantas wykonała najdłuższy komercyjny lot. Trwał prawie 18 godzin

Dreamliner linii Qantas wystartował z portu lotniczego Buenos Aires-Ezeiza krótko po godzinie 12.30 we wtorek czasu lokalnego. Do Darwin, w środkowej części północnego wybrzeża Australii, przybył przed godziną 19 czasu lokalnego, ustanawiając tym samym rekord najdłuższego lotu komercyjnego jaki kiedykolwiek obsługiwały linie Qantas - znane z ustanawiania podobnych rekordów.

Pasażerowie spędzili w powietrzu niemal 18 godzin - dokładnie 17 godzin i 26 minut - i przebyli 14 683 kilometry. To dotarcie do maksimum możliwości tego modelu Boeinga - jego zasięg sięga 14 800 kilometrów.

- To lot prawie o 200 kilometrów dłuższy niż ten z Perth do Londynu, który obecnie jest rekordem Qantas - skomentował analityk lotniczy Bruce Dale jeszcze przed wylądowaniem Dreamlinera w Darwin. Trasa, o której wspomniał, była obsługiwana do czasu załamania na rynku lotniczym z powodu epidemii COVID-19, co spowodowało zawieszenie w 2020 roku większości międzynarodowych połączeń.