Jak dodano, Amerykanin Baker "dokonał niemal niemożliwego wyczynu zbudowania zupełnie nowych rodzajów białek", a Brytyjczycy Hassabis i Jumper "opracowali oparty na sztucznej inteligencji model, by rozwiązać 50-letni problem: przewidywanie złożonych struktur białek".

Baker w 2003 roku stworzył białko o nazwie Top7, które różni się od innych znanych białek swoją strukturą, która nie występuje nigdzie indziej w naturze. Z kolei Hassabis i Jumper w 2020 roku z powodzeniem wykorzystali sztuczną inteligencję do stworzenia modelu zwanego AlphaFold2 służącego do przewidywania struktury prawie wszystkich znanych naukowcom białek, wskazano.

Nobliści w 2024 roku

We wtorek poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z fizyki - są nimi John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton za "fundamentalne odkrycia umożliwiające uczenie maszynowe przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych". Z kolei w poniedziałek ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii - to Victor Ambros i Gary Ruvkun za odkrycie mikroRNA i jego roli w potranskrypcyjnej regulacji genów.

Nagroda Nobla to złoty medal z wizerunkiem Szweda Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom, a także nagroda pieniężna wynosząca 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,2 mln zł). O tym, kto zostanie wyróżniony, decydują komitety złożone z naukowców i autorytetów na podstawie nadesłanych nominacji. Wskazane przez Nobla kryterium wyboru to odkrycia i osiągnięcia przynoszące ludzkości największe korzyści.