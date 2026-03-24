W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.
Na nagraniu z monitoringu widać moment zderzenia samolotu z wozem strażackim. Reuters potwierdził lokalizację na podstawie danych z budynków i układu pasa startowego, które zgadzały się z danymi z archiwum i zdjęciami satelitarnymi tego obszaru.
Niektóre loty wznowiono po południu następnego dnia, ale Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że pas startowy, na którym doszło do wypadku, będzie zamknięty do piątku, co prawdopodobnie spowoduje opóźnienia w ciągu całego tygodnia.
