Nagranie wideo z katastrofy samolotu Air Canada Źródło: Reuters

W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

Na nagraniu z monitoringu widać moment zderzenia samolotu z wozem strażackim. Reuters potwierdził lokalizację na podstawie danych z budynków i układu pasa startowego, które zgadzały się z danymi z archiwum i zdjęciami satelitarnymi tego obszaru.

Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym Źródło: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Niektóre loty wznowiono po południu następnego dnia, ale Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że ​​pas startowy, na którym doszło do wypadku, będzie zamknięty do piątku, co prawdopodobnie spowoduje opóźnienia w ciągu całego tygodnia.

Zderzenie samolotu z pojazdem lądowym na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku Źródło: Ryan Murphy/Associated Press/East News

Opracował Adam Styczek