Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Na froncie w Ukrainie zginął Iwan Wus, syn byłego kandydata na prezydenta Białorusi

rosyjscy zolnierze 02 milru
Wojna w Ukrainie - zdjęcia rosyjskiego resortu obrony
Źródło: Reuters
Iwan Wus, syn byłego kandydata na prezydenta Białorusi zginął w Ukrainie, walcząc po stronie Rosji. Jego ojciec Dźmitry Wus w wyborach w 2010 roku uzyskał mniej niż 0,4 procent głosów.

Iwan Wus, syn byłego kandydata na prezydenta Białorusi Dźmitrego Wusa, zginął na froncie w Ukrainie, walcząc po stronie rosyjskiej - powiadomił we wtorek portal Kyiv Independent. Według relacji mediów, kontrakt z rosyjskim wojskiem Wus podpisał w styczniu tego roku.

Dźmitry Wus ubiegał się o urząd prezydenta w 2010 roku, ale w wyborach uzyskał mniej niż 0,4 proc. głosów. Nasza Niwa zwróciła uwagę, że wówczas Łukaszenka zdecydował się zarejestrować jako kandydatów wszystkich chętnych, niezależnie od ich popularności. Portal zaznaczył, że Dźmitry Wus ze względu na stan zdrowia nie mógł nawet prowadzić kampanii.

Kyiv Independent napisał, że Wus po starcie w wyborach został aresztowany i skazany na 5,5 roku więzienia za przygotowywanie zamieszek. Pięć miesięcy później został ułaskawiony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pakunek z nielegalnym papierosami znaleziony w rejonie miejscowości Michałowo
Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób
Białystok
Podkop pod granicą
Tunel na granicy. Odkrycie Straży Granicznej
Białystok
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Tyle zajęłoby Rosji zajęcie Ukrainy. Analiza "The Economist"

Iwan Wus uczestniczył w protestach

Według białoruskiego portalu Nasza Niwa, Iwan Wus od wielu lat miał skrajnie prorosyjskie poglądy. Według ich informacji, około dziesięciu lat temu był administratorem prorosyjskiej społeczności "Antymajdan Mińsk" w sieci społecznościowej VKontakte.

Mimo to Wus uczestniczył w 2020 roku w protestach powyborczych przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Został zatrzymany i skazany na 15 dni aresztu za udział w marszu 16 sierpnia. Należy przypomnieć, że przed wyborami białoruskie władze były ostrożne także wobec działań Rosji. W lipcu służby Łukaszenki zatrzymały 32 rosyjskich obywateli, członków grupy Wagnera.

W wyborach przeprowadzonych 9 sierpnia 2020 roku Łukaszenka zdobył oficjalnie 80,1 procent głosów, natomiast ciesząca się dużą popularnością kandydatka opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska miała zdobyć poparcie zaledwie 10,1 procent głosujących.

CZYTAJ WIĘCEJ: Łukaszenka po wyborach mówił o "telefonach z Polski". "Sterowano naszymi, proszę wybaczyć, owcami"

Opozycja uznała te wyniki za sfałszowane, a przez kraj przetoczyła się fala protestów z żądaniem uczciwych wyborów. Były to największe masowe protesty w historii kraju. Na wystąpienia społeczeństwa obywatelskiego władze odpowiedziały represjami na wielką skalę.

Portal podał, że Białorusini dołączający do armii rosyjskiej giną średnio po 6,5 miesiąca od podpisania kontraktu z wojskiem.

OGLĄDAJ: "To mistrzowie dezinformacji i decepcji". Jak naprawdę wyglądały manewry Zapad?
pc

"To mistrzowie dezinformacji i decepcji". Jak naprawdę wyglądały manewry Zapad?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP, Nasza Niwa

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

Udostępnij:
TAGI:
BiałoruśUkrainaWojna w UkrainieRosjaAlaksandr Łukaszenka
Czytaj także:
imageTitle
Zieliński dostał szansę. Inter wciąż perfekcyjny w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Hybrydowe autobusy Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
WARSZAWA
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Liczba osób odwiedzających Luwr spadła o 15 proc.
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"
BIZNES
Donald Trump
Kulisy odwołanego spotkania z Putinem
Świat
imageTitle
Usyk wróci na ring w pierwszej części 2026 roku. Rywala pozna w sobotę
EUROSPORT
Silny wiatr
Silny wiatr. Sprawdź, gdzie warto będzie zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Brutalny faul w Lidze Mistrzów. Wyleciał z boiska po trzech minutach
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Donald Trump
Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają
Świat
imageTitle
Rywala z pierwszej dziesiątki Majchrzak miał na widelcu
EUROSPORT
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
METEO
imageTitle
Sześć goli i nokaut Barcelony w Lidze Mistrzów. Fermin zachwycił
EUROSPORT
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
BIZNES
Tomasz Siemoniak
Siemoniak w "Kropce nad i" o "nowym typie agenta". "Nigdy się o nich nie upomną"
Polska
GettyImages-2242416741
FC Barcelona - Olympiakos (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
METEO
imageTitle
Gdzie oglądać NBA w Polsce? Plan transmisji w Eurosporcie w październiku i listopadzie
EUROSPORT
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Pięć fortepianów, 15 minut. "Każdy walczy o lewą stronę"
Fakty+
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz z prośbą do Tuska. "Jestem do dyspozycji"
Polska
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
WARSZAWA
Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska
Odwołanie odrzucone, wiceprezydent Wrocławia usunięta z Platformy
Wrocław
Jeremy Strong wcieli się w dojrzałego Marka Zuckerberga
To on zagra Marka Zuckerberga w nowym filmie o Facebooku
Kultura i styl
Jan Paweł II i Anna-Teresa Tymieniecka
Korespondencja Jana Pawła II i filozofki. Przez lata znały ją tylko dwie osoby
Szymon Żyśko
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce"
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce". Są poszkodowani
Katowice
Życie wraca do miasta Gaza
"System się załamał". Wracają do domów, których już nie ma
Świat
imageTitle
"Huśtawka emocji, wyczerpanie psychiczne". Fręch mówi pas
EUROSPORT
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
BIZNES
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica