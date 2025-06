Skazany w Ukrainie za zdradę w załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Przemówienie Sławosza Unzańskiego-Wiśniewskiego Źródło: TVN24

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, gdzie obecnie przebywa także polski kosmonauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, od 8 kwietnia 2025 roku ma nową załogę. W jej składzie są Amerykanin Johnny Kim oraz dwaj Rosjanie - Siergiej Ryżykow i Aleksiej Zubricki.

Ten drugi został w Ukrainie skazany za zdradę stanu.

Kim jest Zubricki?

Aleksiej Zubricki urodził się w 1992 r. w regionie Zaporoża na Ukrainie. Służył w Siłach Zbrojnych Ukrainy jako pilot w jednej z jednostek na Krymie.

Kiedy Rosja w 2014 roku rozpoczęła się aneksja Krymu przez Rosję, dowódcy wysłali Zubrickiego do innej jednostki w Ukrainie. Miał wrócić do 12 maja, jednak nie zgłosił się do służby. Nie poinformował też dowództwa, gdzie się znajduje.

Wyrok sądu

W sprawie Zubrickiego toczyło się w Ukrainie śledztwo, które wykazało, że po aneksji Krymu służył w rosyjskim wojsku przez ponad 10 lat, w tym także podczas pełnoskalowej wojny, która zaczęła się 24 lutego 2022 r. W latach 2014-2018 Zubricki miał służyć w jednostkach wojskowych na okupowanym Krymie i w południowej Rosji. W 2018 roku Zubrickiego przydzielono do korpusu kosmonautów. Pod koniec 2024 r. przechodził szkolenie w siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii.

11 marca 2025 r. sąd miejski w Winnicy wydał wyrok w jego sprawie. Zgodnie z orzeczeniem sądu, Aleksiej Zubricki, "będąc obywatelem Ukrainy, znając powyższe okoliczności z całą pewnością, od 22 marca 2014 r. do 13 maja 2014 r., będąc w Sewastopolu, działając celowo i z egoistycznych pobudek, przeszedł na stronę wroga, popełniając w ten sposób zdradę".

Aleksiej Zubricki został uznany za dezertera, zaocznie skazano go na 15 lat więzienia. W Ukrainie grozi mu też konfiskata całego majątku.

