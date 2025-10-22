Na górze piekło, na dole piekło. "Nie pozwól, bym utonął w ciemności"

Tunel Hamasu w Strefie Gazy, zdobyty przez siły izraelskie Źródło: Noam Galai/Getty Images

Kluczowe fakty: Ostrze broni, która zrujnowała Strefę Gazy, miało dwa końce - dosięgło zarówno Palestyńczyków, jak i więzionych przez Hamas izraelskich zakładników. Jedni trzymani w ciemnych tunelach, drudzy wygnani z domów. Wszyscy głodni, przerażeni, bombardowani.

- Z psychologicznego punktu widzenia - jeśli chodzi o rozwój zaburzeń stresowych, pourazowych, czy szerzej - o reakcję na skrajny stres - obie grupy znajdują się w tej samej kategorii - opisuje w rozmowie z TVN24+ Michał Kuroń, specjalista psychologii klinicznej i terapii środowiskowej.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że takie doświadczenia - choć podobne - nigdy nie zbliżają stron konfliktów. A nawet więcej - że trauma skłania do separacji.

Ahmed patrzy na ekran telefonu, na którym widnieje zdjęcie jego taty i siostry.

- Co powiedziałeś ojcu? - pyta ciocia chłopca. - Że chcę jeść - odpowiada cichutko. Trzyma w ręku gumową, niebieską piłkę, którą nerwowo skubie i podrzuca. - Mów głośniej. - Że chcę jeść - powtarza Ahmed.

Ojciec chłopca, Ramez, udał się więc do dzielnicy Al-Tahila w Chan Junis, by zdobyć worek mąki.

- Czy twój tata dostał mąkę? - pyta ciocia. - Nie - odpowiada Ahmed. - I gdzie poszedł? - Do nieba.

Opublikowane poniżej treści mogą nie być odpowiednie dla każdego czytelnika.

Ahmed i Inas

Inas Abu Maamar, ciocia Ahmeda, w izraelskiej ofensywie straciła dom i niemal całą rodzinę.

W pierwszych dniach wojny - 17 października 2023 roku - fotograf Reutersa Mohammed Salem uwiecznił ją w prosektorium szpitala Nasser, gdy zrozpaczona tuliła owinięte w prześcieradło ciało swojej pięcioletniej siostrzenicy Saly - siostry Ahmeda.