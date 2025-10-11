Logo strona główna
"Myśleli, że są jak bogowie". Młodzi wywlekli ich z domów

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Protest Gen Z w Pokharze
Protest Gen Z w Pokharze
Źródło: Rohit Giri
W kraju, w którym wciąż wybiera się żywe boginie, którego ulice pachną ziołami do kremacji ciał i kadzidłami, a rytm życia wyznacza religijny kalendarz, młodzi ludzie w 48 godzin obalili rząd, a później na internetowym komunikatorze wybrali nowego przywódcę. Ta rewolucja pokazuje, że duch tradycji i duch nowoczesności mogą iść ramię w ramię. Pokolenie Z właśnie napisało nowy rozdział historii Nepalu. Artykuł dostępny w subskrypcji

Nie boi się krwi ani ciemności. Jej pomalowane czarnym kohlem oczy, choć tak niewiele widziały, mają w sobie spokój mędrca. 

Monika Winiarska
Monika Winiarska
