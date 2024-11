"Muzycy, kierowcy, budowlańcy". Chcą walczyć, będą szkolić się w Lublinie

994 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Pierwsi ochotnicy podpisali w Lublinie kontrakty dotyczące wstąpienia do Legionu Ukraińskiego. Szkolenie rozpoczną za kilka dni na jednym z poligonów - jak podano - niedaleko Lublina. Za kilka miesięcy mają trafić na front. Do naboru zgłosiło się ponad 600 osób. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Pierwsi ochotnicy podpisali w Lublinie kontrakty dotyczące wstąpienia do Legionu Ukraińskiego. Szkolenie rozpoczną za kilka dni na jednym z poligonów - jak podano - niedaleko Lublina. Za kilka miesięcy mają trafić na front. Do naboru zgłosiło się ponad 600 osób. "Wszyscy są obywatelami Ukrainy, którzy mieszkają za granicą, w Polsce, Czechach, a także w Irlandii, Stanach Zjednoczonych. Są w wieku od 19 do 50 lat. Ich wykształcenie jest bardzo różne. To między innymi muzycy, kierowcy, budowlańcy. Młodzi ludzie zgłaszają się głównie ze względu na to, że chcą związać swoją przyszłość z wojskiem" - przekazał ppłk Petro Gorkusha z ukraińskiego wojska.