Bunt w więzieniu, ponad 1500 zbiegłych. Powyborczy chaos trwa

Policja w stolicy Mozambiku, Maputo, poinformowała, że w tamtejszym więzieniu doszło do buntu, w jego skutek uciekło 1534 osadzonych. Na ulicach trwają starcia po decyzji sądu o wygranych wyborach prezydenckich przez Daniela Chapo, kandydata partii Frelimo. Opozycja twierdzi, że wybory sfałszowano.

Według danych podanych we wtorek przez ministra spraw wewnętrznych co najmniej 21 osób zginęło w zamieszkach w stolicy kraju.

Według centralnej komisji wyborczej wybory 9 października wygrał Daniel Chapo - kandydat partii Frelimo, która rządzi Mozambikiem nieprzerwanie od uzyskania niepodległości w 1975 roku. Miał on otrzymać 71 procent głosów, a kandydat opozycji Venancio Mondlane - 36 procent.

Rada Konstytucyjna, czyli Sąd Najwyższy w Mozambiku, podała we wtorek jednak inne wyniki głosowania. Zgodnie z nimi Chapo uzyskał około 65 procent głosów, a Mondlane - około 24 procent. W równolegle przeprowadzonych wyborach parlamentarnych przyznała również Frelimo mniej miejsc, niż centralna komisja wyborcza. Nie wyjaśniono przyczyny tych różnic.

Daniel Chapo pozuje do zdjęcia ze swoimi wyborcami PAP/EPA

Opozycja nie wierzy w oficjalne wyniki

Kiedy pod koniec października centralna komisja wyborcza Mozambiku ogłosiła rezultaty głosowania, wywołało to masowe protesty. Demonstranci wyszli na ulice wielu miast, doszło do starć ze służbami porządkowymi, w których zginęło co najmniej 130 osób. Niepokoje społeczne wpłynęły już na działalność zagranicznych firm, w tym australijskiej firmy wydobywczej South32. Z powodu zamieszek sąsiednia Afryka Południowa tymczasowo zamknęła główne przejście graniczne z Mozambikiem.