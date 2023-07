Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Moskwie. Pękła rura z gorącą wodą, są ofiary śmiertelne

czytaj dalej

Igor Girkin od dawna krytykował sposób prowadzenia wojny przez rosyjskie ministerstwo obrony, jednak w ostatnich dniach jego komentarze zmieniły się w bezpośrednią krytykę prezydenta Putina - twierdzi brytyjski wywiad. To pokazuje - dodaje - że "tabu wokół krytyki reżimu Putina znacznie osłabło". Amerykański Instytut Studiów nad Wojną napisał w analizie, że aresztowanie Girkina to "przejaw zmiany stosunku sił we frakcjach na Kremlu".