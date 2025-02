Deklaracja ośmiu krajów za przyznaniem Ukrainie "silnych gwarancji bezpieczeństwa"

Przywódcy krajów bałtyckich i nordyckich przed Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa wydali wspólne oświadczenie, w którym opowiedzieli się za pełnym wsparciem Ukrainy. "Ukraina musi być w stanie zwyciężyć w wojnie, by zapewnić sobie sprawiedliwy i trwały pokój" - napisano we wspólnej deklaracji.

"Jesteśmy całkowicie zaangażowani w działania na rzecz suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy. Ukraina musi być w stanie zwyciężyć w wojnie (wywołanej przez - red.) Rosję, by zapewnić sobie sprawiedliwy i trwały pokój. Wynik tej wojny będzie miał fundamentalne i długotrwałe skutki dla bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego" - napisano we wspólnej deklaracji przywódców grupy NB8 (Estonii, Łotwy, Litwy oraz Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i Islandii) opublikowanej w piątek przez kancelarię prezydenta Finlandii Alexandra Stubba.

Państwa NB8 za przyznaniem Ukrainie "silnych gwarancji bezpieczeństwa"

Przywódcy krajów NB8 opowiedzieli się za przyznaniem Ukrainie "silnych gwarancji bezpieczeństwa" oraz za tym, by "Ukraina i Europa były zaangażowane we wszelkie negocjacje na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".

W oświadczeniu zwrócono uwagę, że kraje bałtyckie i nordyckie należą do największych darczyńców pomocy wojskowej dla Ukrainy (w przeliczeniu na mieszkańca). "Będziemy dalej zwiększać nasze wsparcie" - zadeklarowali przywódcy, podkreślając przy tym znaczenie współpracy z Ukrainą, USA oraz UE na rzecz osiągnięcia "pokoju poprzez siłę".

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. Jest to doroczne międzynarodowe spotkanie szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych, a także ministrów, parlamentarzystów, wysokich stopniem wojskowych oraz przedstawicieli, nauki, społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i mediów. Odbywa się co roku w lutym. Pierwszą edycję zorganizowano w 1963 roku.