Zwolennicy Rosji zablokowani. Decyzja Centralnej Komisji Wyborczej

Centralna Komisja Wyborcza Mołdawii nie zarejestrowała prorosyjskiego bloku Pobieda. W postanowieniu CKW argumentowała, że do bloku weszła niekonstytucyjna partia Sor, a jej lider, zbiegły oligarcha Ilan Shor, został skazany w Mołdawii na 15 lat więzienia.

O decyzji Centralnej Komisji Wyborczej poinformował w środę mołdawski portal Newsmaker. W postanowieniu CKW podano, że do bloku weszła niekonstytucyjna partia Sor, a jej lider, zbiegły oligarcha Ilan Shor, został skazany w Mołdawii na 15 lat więzienia.

Powodem decyzji CKW miało być rownież to, że w wyborach nie można zarejestrować bloku o nazwie podobnej do nazwy innej partii. "W tym przypadku nazwa bloku Pobieda Victorie jest podobna do nazwy partii Victorie, która wchodzi w jego struktury" - podał Newsmaker.