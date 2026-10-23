Świat W Mołdawii dron rozbił się w pobliżu domu. Reakcja szefa dyplomacji Oprac. Justyna Sochacka |

Rosja w sześć tygodni skończyła budowę bazy do ataków dronami odrzutowymi Źródło wideo: Reuters/Planet Labs PBC Źródło zdj. gł.: Mihai Popșoi/X

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Szef mołdawskiej dyplomacji napisał w piątek po południu w serwisie X, że "zdecydowanie potępiamy naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii przez drona z ładunkiem wybuchowym, który rozbił się w pobliżu domu w miejscowości Chistelnita".

"Wzywamy Rosję do zaprzestania działań zagrażających bezpieczeństwu regionalnemu. Jeden z pracowników ambasady rosyjskiej zostanie uznany za persona non grata" - oświadczył Mihai Popsoi. Zamieścił zdjęcie rozbitego drona.

We strongly condemn Moldova’s airspace violation by an explosive-laden drone that crashed near a home in Chiștelnița. We call on Russia to stop actions threatening regional security. A Russian Embassy staff member will be declared persona non grata. pic.twitter.com/XvrIRe2h5E — Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) October 23, 2026 Rozwiń

Sybiha: agresywne działania Moskwy wymagają zdecydowanej europejskiej odpowiedzi

Na wpis zareagował szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. "Przyłączamy się do Mołdawii, zdecydowanie potępiając bezczelne naruszenie mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Drodzy mołdawscy przyjaciele, macie nasze pełne wsparcie" - podkreślił.

Dodał, że "agresywne działania Moskwy zagrażają bezpieczeństwu daleko poza granicami Ukrainy i wymagają zdecydowanej, wspólnej europejskiej odpowiedzi".

W ostatnim czasie w Mołdawii coraz częściej dochodzi do incydentów związanych z rosyjskimi dronami.