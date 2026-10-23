W Mołdawii dron rozbił się w pobliżu domu. Reakcja szefa dyplomacji
Szef mołdawskiej dyplomacji napisał w piątek po południu w serwisie X, że "zdecydowanie potępiamy naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii przez drona z ładunkiem wybuchowym, który rozbił się w pobliżu domu w miejscowości Chistelnita".
"Wzywamy Rosję do zaprzestania działań zagrażających bezpieczeństwu regionalnemu. Jeden z pracowników ambasady rosyjskiej zostanie uznany za persona non grata" - oświadczył Mihai Popsoi. Zamieścił zdjęcie rozbitego drona.
Sybiha: agresywne działania Moskwy wymagają zdecydowanej europejskiej odpowiedzi
Na wpis zareagował szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. "Przyłączamy się do Mołdawii, zdecydowanie potępiając bezczelne naruszenie mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Drodzy mołdawscy przyjaciele, macie nasze pełne wsparcie" - podkreślił.
Dodał, że "agresywne działania Moskwy zagrażają bezpieczeństwu daleko poza granicami Ukrainy i wymagają zdecydowanej, wspólnej europejskiej odpowiedzi".
W ostatnim czasie w Mołdawii coraz częściej dochodzi do incydentów związanych z rosyjskimi dronami.