"Państwo w państwie". Kto naprawdę rządzi w Iranie

Nowy przywódca dziękuje armii za wzorową postawę w obronie kraju, podkreśla potrzebę jedności, grozi wrogom. Byłoby to naturalne zachowanie świeżo upieczonego lidera w czasie konfliktu zbrojnego. Tyle że 56-letni Modżtaba Chamenei nie wyszedł do narodu ani nie stanął przed kamerami. Jego oświadczenie zostało odczytane w państwowej telewizji.
- Kto naprawdę sprawuje władzę w Iranie po zmianie przywódcy?
- Jaką rolę odgrywa Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w obecnym systemie?
- Jakie są możliwe scenariusze przyszłości irańskiego reżimu według ekspertów?
Najwyższym przywódcą Iranu został 8 marca. Zastąpił ojca, który zginął pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich nalotów. Od tego czasu Modżtaba ani razu nie pokazał się publicznie. Przedmiotem ciągłych analiz jest stan jego zdrowia. Szef Pentagonu Pete Hegseth twierdzi, że Chamenei jest "ranny i prawdopodobnie oszpecony". CNN pisze o "przywódcy w cieniu".
Choć takie doniesienia przyciągają uwagę, ważniejsze pytanie brzmi: kto tak naprawdę rządzi krajem w czasie wojny?