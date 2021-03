Polski dziennikarz zatrzymany w Mjanmie na wolności. Resort dyplomacji potwierdza

Dzień wcześniej o uwolnieniu Polaka pisała AFP, o czym agencję poinformował sam Robert Bociąga. Dodał, że musiał zapłacić karę 200 tysięcy kiatów (ok. 550 zł). - Czuję się dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy, że wyszedłem (z aresztu – red.), ale smutny, że muszę opuścić Mjanmę – powiedział AFP Polak, który wrócił do Rangunu w środę wieczorem czasu lokalnego. Jak dodał, jest pod nadzorem służb imigracyjnych do czasu opuszczenia kraju, co ma nastąpić w czwartek.