Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mistrzyni olimpijska obdarowała Trumpa. "Wiedziałem, że ją lubię"

epa12815365
Donald Trump traci zwolenników, przez wojnę z Iranem
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu Kaillie Humphries, sześciokrotną medalistkę olimpijską w bobslejach i jego zagorzałą zwolenniczkę. Humphries dziękowała prezydentowi i wręczyła mu Order Ikkos jako osobie, która "wniosła znaczący wkład w jej drogę na podium". "Trump z zadowoleniem przyjął kolejny medal, na który nie zasłużył" - skomentował portal "The Daily Beast".

Urodzona w Kanadzie Kaillie Humphries, naturalizowana obywatelka USA, mówiła podczas spotkania z prezydentem USA, że ​​zdobycie przez nią medali dla "przybranego domu" było ogromnym zaszczytem. Z Igrzysk Olimpijskich Mediolan - Cortina w 2026 roku przywiozła dwa brązowe krążki. Podkreśliła fakt, że osiągnęła ten sukces jako matka, której powiedziano, że po ciąży nigdy nie będzie w stanie wrócić do takiej formy psychicznej i fizycznej, by ponownie stanąć na podium.

Trump: wiedziałem, że ją lubię

Określając siebie mianem "legalnej imigrantki", wyjaśniła, że ​​"każdy medalista olimpijski w Stanach Zjednoczonych otrzymuje Order Ikkos, który wręcza osobie, która wniosła znaczący wkład w jego drogę na podium, ponieważ medali olimpijskich nigdy nie zdobywa się samemu". Ona Order Ikkos wręczyła Donaldowi Trumpowi. Po tym, jak uczestnicy zaczęli klaskać, Trump poklepał Humphries po ramieniu i powiedział do zgromadzonych: - Wiedziałem, że ją lubię.

Humphries powiedziała, że ​​wręcza medal Trumpowi, aby wyrazić "uznanie dla jego wsparcia i wpływu, jaki wywarł na sport kobiecy w całym ruchu olimpijskim - w szczególności za walkę o to, by tylko biologiczne kobiety mogły brać udział w sporcie kobiecym", co "umożliwia uczciwą rywalizację".

Administracja Trumpa pozwała jeden ze stanów. Chodzi o transpłciowych sportowców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Administracja Trumpa pozwała jeden ze stanów. Chodzi o transpłciowych sportowców

Mistrzyni olimpijska podziękowała też prezydentowi za rozszerzenie dostępu do zapłodnienia in vitro i obniżenie jego kosztów. Donald Trump w lutym 2025 roku podpisał rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie. - Dzięki waszej polityce dostęp do zapłodnienia in vitro jest łatwiejszy, co pozwala rodzinom takim jak moja powiększać się - dodała.

Urodziła dziecko dzięki procedurze in vitro

Kaillie Humphries w czerwcu 2024 roku urodziła syna Auldena w wyniku dwuipółletniej procedury in vitro po tym, jak w 2021 roku zdiagnozowano u niej endometriozę czwartego stopnia.

- Moim największym marzeniem było zostać mamą i stanąć na podium olimpijskim - powiedziała 40-letnia Humphries. - W tym roku udało mi się to zrobić mając półtorarocznego syna. Zdobycie tych dwóch brązowych medali jest dla mnie jak zdobycie złota. Naprawdę! Syn to mój złoty medal i będzie nim przez całe moje życie.

Wręczając Order Ikkos Donaldowi Trumpowi dodała, że ​​jej zdaniem jest to pierwszy tego typu medal przyznany kiedykolwiek prezydentowi. Jak pisze portal US Today, dziękowała Donaldowi Trumpowi "ze łzami w oczach".

"I choć nie jest to Nagroda Nobla, to i tak wielki zaszczyt"

Nagranie z pochwałami wzruszonej bobsleistki pod adresem Donalda Trumpa stało się internetowym viralem i sprowokowało wiele ironicznych komentarzy. "Prezydent Trump w czwartek podczas wydarzenia w Białym Domu na cześć kobiet otrzymał nowy sprzęt, dzięki uprzejmości amerykańskiej bobsleistki olimpijskiej... I choć nie jest to Nagroda Nobla, to i tak wielki zaszczyt!" - skomentował portal TMZ. The Daily Beast stwierdził, że "Trump zadowolony z siebie przyjmuje kolejny medal, na który nie zasłużył", dodając, że prezydent "dodał nową nagrodę do swojej stale powiększającej się kolekcji".

Kaillie Humphries jest zdeklarowaną zwolenniczką Donalda Trumpa. Ujawniła, że ​​głosowała na niego w 2024 roku, a jako imigrantka popiera politykę migracyjna obecnej administracji. Jak zauważył portal SportsCasting, utytułowana bobsleistka należy do "niewielkiej" grupy znanych sportowców olimpijskich, którzy otwarcie popierają obecnego prezydenta.

40-letnia obecnie Kaillie Humphries zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w 2010 roku, startując w Vancouver w reprezentacji Kanady. Startowała również w Soczi w 2014 roku i Pjongczangu w 2018 roku, zanim dołączyła do reprezentacji USA w 2019 roku. Obywatelstwo amerykańskie otrzymała w 2021 roku, pięć lat po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych z mężem Travisem Armbrusterem w 2016 roku.

Odrzuciły zaproszenie od Trumpa. Media wiążą to z tymi słowami prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odrzuciły zaproszenie od Trumpa. Media wiążą to z tymi słowami prezydenta

EUROSPORT

Opracowała Anna Zaleska

Źródło: US Today, TMZ, The Daily Beast

Źródło zdjęcia głównego: AL DRAGO/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USADonald Trump
Czytaj także:
shutterstock_2505627811
Niezdrowa dieta niszczy pamięć. Naukowcy: wystarczą cztery dni
Zdrowie
imageTitle
Dlaczego na igrzyskach paralimpijskich nie ma najpopularniejszej dyscypliny?
EUROSPORT
shutterstock_2682370207
Legalne aborcje w Polsce. Według NFZ kilkaset zabiegów rocznie
Anna Bielecka
imageTitle
Mourinho ukarany. Władze ligi nie miały litości
EUROSPORT
Amerykańska policja
12-latka straciła przytomność po bójce z koleżanką. Zmarła po trzech dniach
Świat
pap_20200603_0L9
SAFE, KSeF, DORSZ. Rozwiniesz te skróty?
Quizy
Dym w centrum Dubaju
Gęsty dym nad biznesowym centrum Dubaju
Świat
Marco Rubio
Dlaczego Marco Rubio nosi za duże buty? Jest wyjaśnienie
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
METEO
Strażacy gaszą pożar hali (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar magazynu na terenie szpitala. Trwa akcja gaśnicza
Wrocław
Nie żyje 58-latek
Wypadek podczas wycinki drzew. Ciało znalazł spacerowicz
Lublin
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi
Prosiła o aborcję, skierowali ją na oddział psychiatryczny. NFZ ukarał szpital
Łódź
imageTitle
Są pierwsze kary za pierwszoligowy skandal we Wrocławiu
EUROSPORT
Badania pokazują, że przyjazne środowisko na oddziale intensywnej terapii może ograniczać poziom stresu i lęku pacjentów.
Pierwszy taki oddział w Polsce. Leczą nie tylko ciało
Anna Bielecka
Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Wózek inwalidzki podróżował tramwajem. Nie wiadomo, kto go zostawił
WARSZAWA
imageTitle
Trzy dni w wodzie, bez snu. Pobiła rekord dla małej Amelii
EUROSPORT
sprzęt safe PAP
Weto Nawrockiego "będzie kosztowało cały polski przemysł obronny"
RELACJA
CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie przyszłości CBA
Polska
imageTitle
Odermatt królem Pucharu Świata. Piąty raz z rzędu
EUROSPORT
Klasa szkolna
Pijany nauczyciel w szkole. Miał 1,5 promila
Lubuskie
Trybunał Konstytucyjny
Sejm podjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrano też nowych sędziów
Polska
Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Przejechał psa sąsiadki, grożą mu trzy lata więzienia
WARSZAWA
Sejm
Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Polska
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
METEO
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
BIZNES
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Ponad 11 milionów papierosów bez akcyzy przejętych w Gdyni
Trójmiasto
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
BIZNES
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Katastrofa powietrznego tankowca. Zginęły co najmniej cztery osoby
Świat
Katedra w Szczecinie
Archidiecezja odpowiada na apel. Komisji ds. nadużyć nie będzie
Szczecin
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica