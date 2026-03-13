Mistrzyni olimpijska obdarowała Trumpa. "Wiedziałem, że ją lubię"

Urodzona w Kanadzie Kaillie Humphries, naturalizowana obywatelka USA, mówiła podczas spotkania z prezydentem USA, że zdobycie przez nią medali dla "przybranego domu" było ogromnym zaszczytem. Z Igrzysk Olimpijskich Mediolan - Cortina w 2026 roku przywiozła dwa brązowe krążki. Podkreśliła fakt, że osiągnęła ten sukces jako matka, której powiedziano, że po ciąży nigdy nie będzie w stanie wrócić do takiej formy psychicznej i fizycznej, by ponownie stanąć na podium.
Trump: wiedziałem, że ją lubię
Określając siebie mianem "legalnej imigrantki", wyjaśniła, że "każdy medalista olimpijski w Stanach Zjednoczonych otrzymuje Order Ikkos, który wręcza osobie, która wniosła znaczący wkład w jego drogę na podium, ponieważ medali olimpijskich nigdy nie zdobywa się samemu". Ona Order Ikkos wręczyła Donaldowi Trumpowi. Po tym, jak uczestnicy zaczęli klaskać, Trump poklepał Humphries po ramieniu i powiedział do zgromadzonych: - Wiedziałem, że ją lubię.
Humphries powiedziała, że wręcza medal Trumpowi, aby wyrazić "uznanie dla jego wsparcia i wpływu, jaki wywarł na sport kobiecy w całym ruchu olimpijskim - w szczególności za walkę o to, by tylko biologiczne kobiety mogły brać udział w sporcie kobiecym", co "umożliwia uczciwą rywalizację".
Mistrzyni olimpijska podziękowała też prezydentowi za rozszerzenie dostępu do zapłodnienia in vitro i obniżenie jego kosztów. Donald Trump w lutym 2025 roku podpisał rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie. - Dzięki waszej polityce dostęp do zapłodnienia in vitro jest łatwiejszy, co pozwala rodzinom takim jak moja powiększać się - dodała.
Urodziła dziecko dzięki procedurze in vitro
Kaillie Humphries w czerwcu 2024 roku urodziła syna Auldena w wyniku dwuipółletniej procedury in vitro po tym, jak w 2021 roku zdiagnozowano u niej endometriozę czwartego stopnia.
- Moim największym marzeniem było zostać mamą i stanąć na podium olimpijskim - powiedziała 40-letnia Humphries. - W tym roku udało mi się to zrobić mając półtorarocznego syna. Zdobycie tych dwóch brązowych medali jest dla mnie jak zdobycie złota. Naprawdę! Syn to mój złoty medal i będzie nim przez całe moje życie.
Wręczając Order Ikkos Donaldowi Trumpowi dodała, że jej zdaniem jest to pierwszy tego typu medal przyznany kiedykolwiek prezydentowi. Jak pisze portal US Today, dziękowała Donaldowi Trumpowi "ze łzami w oczach".
"I choć nie jest to Nagroda Nobla, to i tak wielki zaszczyt"
Nagranie z pochwałami wzruszonej bobsleistki pod adresem Donalda Trumpa stało się internetowym viralem i sprowokowało wiele ironicznych komentarzy. "Prezydent Trump w czwartek podczas wydarzenia w Białym Domu na cześć kobiet otrzymał nowy sprzęt, dzięki uprzejmości amerykańskiej bobsleistki olimpijskiej... I choć nie jest to Nagroda Nobla, to i tak wielki zaszczyt!" - skomentował portal TMZ. The Daily Beast stwierdził, że "Trump zadowolony z siebie przyjmuje kolejny medal, na który nie zasłużył", dodając, że prezydent "dodał nową nagrodę do swojej stale powiększającej się kolekcji".
Kaillie Humphries jest zdeklarowaną zwolenniczką Donalda Trumpa. Ujawniła, że głosowała na niego w 2024 roku, a jako imigrantka popiera politykę migracyjna obecnej administracji. Jak zauważył portal SportsCasting, utytułowana bobsleistka należy do "niewielkiej" grupy znanych sportowców olimpijskich, którzy otwarcie popierają obecnego prezydenta.
40-letnia obecnie Kaillie Humphries zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w 2010 roku, startując w Vancouver w reprezentacji Kanady. Startowała również w Soczi w 2014 roku i Pjongczangu w 2018 roku, zanim dołączyła do reprezentacji USA w 2019 roku. Obywatelstwo amerykańskie otrzymała w 2021 roku, pięć lat po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych z mężem Travisem Armbrusterem w 2016 roku.
Opracowała Anna Zaleska
Źródło: US Today, TMZ, The Daily Beast
Źródło zdjęcia głównego: AL DRAGO/PAP/EPA