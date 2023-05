Michaił Chodorkowski: nie dojdzie do zmiany reżimu w Rosji, dopóki żyje Putin

Michaił Chodorkowski twierdzi, że obecnie największym zagrożeniem dla Władimira Putina są osoby znajdujące się w otoczeniu prezydenta Rosji. Mimo to znany krytyk Kremla uważa, że dopóki Putin żyje, w Rosji nie dojdzie do zmiany reżimu.

Chodorkowski uczestniczył we wtorek w międzynarodowej konferencji Globsec zorganizowanej w Bratysławie. W Rosji - co podkreślił Chodorkowski - istnieje prywatny reżim, który koncentruje różne siły. - Prawdopodobieństwo, że po śmierci Putina ktoś będzie w stanie utrzymać to wszystko w równowadze, jest dość niskie - dodał. Zdaniem znanego krytyka Kremla Michaiła Chodorkowskiego w Rosji nie dojdzie do zmiany reżimu, dopóki żyje Władimir Putin .

Chodorkowski o Rosji "bez Putina"

Zdziwił się, że niektórzy w Rosji twierdzą, że "bez Putina" może być tylko gorzej. - Co może być gorszego? Prowadzimy agresywną wojnę z sąsiadem. Grozimy bronią jądrową. W kraju panuje dyktatura. Co może być gorszego? Nie wiem - powiedział i dodał, że jeżeli Putin mógłby zrobić coś jeszcze bardziej złego, to z pewnością by to zrobił.