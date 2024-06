Chińskie władze poinformowały, że mają dowody na to, że brytyjski wywiad MI6 zwerbował dwoje chińskich obywateli w celu szpiegowania na rzecz Wielkiej Brytanii. Pekin przekazał, że podjął "zdecydowane działania" wobec małżeństwa.

Obywatel Chin o nazwisku Wang, który przybył do Wielkiej Brytanii w ramach programu wymiany studenckiej w 2015 roku był zapraszany w tym okresie na kolacje i wycieczki potajemnie organizowane przez MI6 - podało w oświadczeniu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Chin.

Resort twierdzi, że Wang, który w tamtym czasie pilnie potrzebował pieniędzy, został zwabiony do pracy konsultingowej w niepełnym wymiarze godzin za wysokie wynagrodzenie, zanim personel MI6 zwrócił się do niego z propozycją współpracy. W zamian za szpiegowanie na rzecz rządu brytyjskiego obiecywano mu duże pieniądze i gwarancje bezpieczeństwa. Mężczyzna się zgodził - pisze Reuters, powołując się na oświadczenie chińskiego ministerstwa.

Po przejściu szkolenia szpiegowskiego MI6 miało wysłać Wanga z powrotem do Chin w celu zebrania danych wywiadowczych i zaoferowano mu podwojenie wynagrodzenia, jeśli przekona do współpracy swoją żonę, Panią Wang, zatrudnioną w "kluczowej jednostce rządowej", na co kobieta wyraziła zgodę.