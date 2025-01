Opublikowano nowy oficjalny portret Melanii Trump. "Wyraża gotowość wzięcia się do roboty"

Nowy oficjalny portret Pierwszej Damy USA Melanii Trump został opublikowany na jej oficjalnym koncie w mediach społecznościowych. Eksperci zwracają uwagę, że emanuje z niego siła. "Poza, z opuszkami palców mocno opartymi o odblaskowy stół, wyraża gotowość wzięcia się do roboty" - skomentowała Gwendolyn DuBois Shaw, dyrektor wydziału historii sztuki na Uniwersytecie Pensylwanii.

W 2017 r. Mahaux również wykonała oficjalny portret pani Trump. W rozmowie z BBC podkreśliła, że jest "naprawdę zaszczycona, że ​​została wybrana (…) po raz drugi. - Dla artysty praca z tak inspirującą kobietą to wielki przywilej. Jest perfekcjonistką i naprawdę angażuje się w proces twórczy - podkreśliła fotografka.

Eksperci komentują nowe zdjęcie pierwszej damy

Gwendolyn DuBois Shaw, dyrektor wydziału historii sztuki na Uniwersytecie Pensylwanii, poproszona przez BBC o opinię na temat portretu Melanii Trump, zwróciła uwagę, że "uderzające jest zestawienie jej ciała ze znanym obeliskiem, symbolem władzy", a "poza, z opuszkami palców mocno opartymi o odblaskowy stół, wyraża gotowość wzięcia się do roboty". - Przekaz tego zdjęcia jest taki, że pierwsza dama przeniosła się z marginalnej przestrzeni kwater rodzinnych do pokoju tuż nad Gabinetem Owalnym. Wydaje się gotowa do wykorzystania większej władzy, którą raczej niechętnie przyjmowała podczas swojego pierwszego pobytu w Białym Domu - podkreśla DuBois Shaw.