"Fragmenty kości mogły należeć do 17 osób". W domu ubrania, dokumenty i kasety wideo

3787 fragmentów kości należących do 17 osób odkryli meksykańscy śledczy w domu położonym na obrzeżach stolicy kraju - podał brytyjski dziennik "The Guardian". Właścicielem budynku jest mężczyzna podejrzany o serię morderstw.

Zabójstwo żony komendanta policji

Mężczyzna odpowie przed sądem za zabójstwo swojej ostatniej ofiary, 34-letniej kobiety, której ciało miał rozczłonkować piłą do metalu oraz nożami. Do zdarzenia doszło w połowie maja. Podejrzany miał towarzyszyć kobiecie, żonie komendanta policji, w zakupach. Ponieważ nie wróciła do domu, jej mąż uzyskał dostęp do monitoringu ulic i odkrył, że ostatnio widziano ją na ulicy, przy której mieszkał domniemany zabójca.