Tajne krematorium odkryte na ranczu. Prezydentka zabrała głos

W Meksyku grupy przestępcze poszerzają swoje wpływy na inne obszary działalności gospodarcze

Władze Meksyku pracują nad ustaleniem, do kogo należały kości znalezione w tajnym krematorium w stanie Jalisco. Natrafili na nie członkowie kolektywu zajmującego się poszukiwaniami zaginionych osób. Prezydentka kraju Claudia Sheinbaum mówi o "przerażającym" odkryciu.

Przedstawiciele kolektywu Guerreras Buscadoras weszli na teren rancza w miejscowości Teuchitlán pod koniec ubiegłego tygodnia, po otrzymaniu anonimowego donosu. Na miejscu znaleźli między innymi 200 par butów, ubrania, torebki i plecaki porozrzucane na podłodze szopy oraz prymitywny tor przeszkód. Na pierwszy z trzech pieców tajnego krematorium kolektyw natrafił w ciągu kilku pierwszych godzin poszukiwań - przekazał "Guardian" pisząc o "tajnym krematorium". Kolektyw podejrzewa, że ​​znalezione kości należą do zaginionych osób i domaga się szczegółowego śledztwa.

Tajne krematorium na terenie rancza

Miejscowe władze potwierdziły, że znalazły na miejscu kości oraz łuski po nabojach. Jednak jak dotąd nie ustaliły, do ilu osób należały szczątki. Organy ścigania przekazały, że nie były w stanie dokładnie przeszukać rozległego rancza, gdy odkryły je kilka miesięcy wcześniej, a piece i kości znalezione w zeszłym tygodniu były "ukryte pod warstwą ziemi i ceglaną płytą, co uniemożliwiło ich wykrycie podczas wstępnej inspekcji".

Jak przypominają media, wspomniane ranczo zostało przeszukane przez funkcjonariuszy we wrześniu 2024 roku w ramach operacji, która doprowadziła do zatrzymania 10 podejrzanych, uwolnienia dwóch domniemanych ofiar porwania i odkrycia ciała. Władze doszły do wniosku, że ranczo prawdopodobnie służyło jako ośrodek rekrutacyjny i szkoleniowy dla nowych członków kartelu Jalisco Nowa Generacja (Jalisco Nueva Generación, CJNG).

Prezydentka o "przerażającym" odkryciu

W poniedziałek prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum określiła ostatnie odkrycie jako "przerażające". Podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę, że pomimo zabezpieczenia rancza przez władze, krematorium nadal służyło grupom przestępczym. Zaznaczyła też, że jej gabinet ds. bezpieczeństwa jest w kontakcie z władzami Jalisco oraz zapowiedziała współpracę MSW z grupami zajmującymi się poszukiwaniami i organizacjami reprezentującymi rodziny zaginionych.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum Źródło: PAP/EPA/Mario Guzman

Według meksykańskiej Krajowej Komisji Poszukiwań w liczącym osiem milionów mieszkańców stanie Jalisco prawie 15 tys. osób jest uznawanych za zaginione, co plasuje go na pierwszym miejscu meksykańskich stanów z największą liczbą zaginionych. "Guardian" zwraca uwagę, że wiele zaginięć ma związek ze zorganizowaną przestępczością w Meksyku.

Kartele uznane za "organizacje terrorystyczne"

Jalisco Nowa Generacja jest jednym z kilku karteli, obok Sinaloa, Las Zetas, Nueva Familia Michicoana, del Golfo i Cateles Unidos, które Departament Stanu USA zakwalifikował jako przestępcze "organizacje terrorystyczne" w nowym raporcie - podały meksykańskie media w poniedziałek. Według amerykańskiej Agencji do Walki z Narkotykami (DEA) i dokumentacji zgromadzonej przez Departament Skarbu USA, organizacje te zamieszane są w takie przestępstwa, jak handel ludźmi, wymuszenia i nielegalny handel produktami żywnościowymi.

Sześć wymienionych karteli według władz amerykańskich odpowiada za największy przemyt fentanylu do USA, a ponadto za stosowanie w swej przestępczej działalności wymuszeń i uprowadzeń. Według władz USA zagraniczne kartele narkotykowe i inne grupy przestępcze prowadzą na terenie Stanów Zjednoczonych i Meksyku nielegalne operacje, a działalność ta "przyniosła im zyski szacowane na miliardy dolarów".

