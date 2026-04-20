Atak w pobliżu słynnej piramidy. Zabici i ranni
Według wstępnych informacji mężczyzna oddał strzały na terenie popularnego parku archeologicznego, w pobliżu Piramidy Księżyca w Teotihuacan w Meksyku.
Lokalne władze poinformowały, że w wyniku strzelaniny zginęła co najmniej jedna osoba, była to Kanadyjka. Sześć osób zostało rannych - cztery od strzałów z broni palnej, a dwie w wyniku upadku. Służby medyczne udzielają im pomocy.
CNN podało, cytując władze, że mężczyzna, który oddał strzały, również nie żyje. Miał popełnić samobójstwo. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną, naboje oraz "broń białą".
Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum powiedziała, że w sprawę są zaangażowane władze federalne, stanowe i lokalne. - To, co wydarzyło się dzisiaj w Teotihuacan, głęboko nas rani. Wyrażam najszczerszą solidarność z osobami poszkodowanymi i ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady - przekazała.
Źródło: CNN
