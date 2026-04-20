Świat Atak w pobliżu słynnej piramidy. Zabici i ranni Oprac. Aleksandra Sapeta |

Teotihuacán - starożytne miasto i ośrodek kultury Mezoameryki Źródło: reuters archive

Według wstępnych informacji mężczyzna oddał strzały na terenie popularnego parku archeologicznego, w pobliżu Piramidy Księżyca w Teotihuacan w Meksyku.

Lokalne władze poinformowały, że w wyniku strzelaniny zginęła co najmniej jedna osoba, była to Kanadyjka. Sześć osób zostało rannych - cztery od strzałów z broni palnej, a dwie w wyniku upadku. Służby medyczne udzielają im pomocy.

CNN podało, cytując władze, że mężczyzna, który oddał strzały, również nie żyje. Miał popełnić samobójstwo. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną, naboje oraz "broń białą".

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum powiedziała, że w sprawę są zaangażowane władze federalne, stanowe i lokalne. - To, co wydarzyło się dzisiaj w Teotihuacan, głęboko nas rani. Wyrażam najszczerszą solidarność z osobami poszkodowanymi i ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady - przekazała.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

