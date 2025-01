Prezydentka Meksyku reaguje na słowa Donalda Trumpa

- W nowym okresie, który rozpoczyna się jutro, z prezydentem Trumpem, po pierwsze będziemy bronić Meksykanek i Meksykanów przebywających tam (w USA). Konsulaty już dysponują większą liczbą prawników, by ich wspierać – oświadczyła Claudia Sheinbaum, cytowana w komunikacie rządu. Zaznaczyła, że w USA mieszka ponad 30 milionów Meksykanów, którzy przyczyniają się do rozwoju tamtejszej gospodarki. Podkreśliła, że w 2024 roku meksykańscy imigranci wysłali do swoich rodzin w Meksyku przekazy pieniężne opiewające na 65 miliardów dolarów, co stanowiło 20 procent ich dochodów i oznacza to, że 80 procent dochodów pozostało w Stanach Zjednoczonych.