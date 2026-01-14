Masowy atak dronów na ukraińskie miasto

Kolejna fala rosyjskich ataków na Ukrainie. Materiał "Faktów po południu" Źródło: TVN24/Reuters

W wyniku zmasowanego ataku dronów na Krzywy Róg ponad 45 tysięcy abonentów zostało pozbawionych prądu, a ponad 700 domów - ogrzewania, poinformował w Telegramie przewodniczący rady obrony miasta Ołeksandr Wiłkuł.

Atak na Krzywy Róg i brak prądu

"Awaryjne odłączenie od prądu ponad 45 tysięcy abonentów i ciepła z kilku kotłowni miało miejsce w ponad 700 domach. Małe kotłownie zostały już przestawione na agregaty prądotwórcze" - napisał w Telegramie Wiłkuł. Dodał, że przepompownie miejskie również zostały przestawione na agregaty prądotwórcze, woda jest utrzymywana w systemie, ale jej ciśnienie będzie niższe. Rano nie będą kursowały tramwaje.

Krzywy Róg Źródło: Google Maps

