Świat

Mark S. Zuckerberg pozwał Facebooka za blokowanie konta. "To nie jest śmieszne"

social media shutterstock_2564758397
Mark Zuckerberg na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters Archive
Mark S. Zuckerberg, amerykański prawnik, który nazywa się tak samo jak założyciel Facebooka, pozwał platformę. Utrzymuje, że jego konto firmowe jest regularnie zawieszane z powodu "podszywania się pod celebrytę". Wiąże się to dla niego ze stratą tysięcy dolarów, ponieważ reklamy, za które zapłacił, są usuwane.

Mark S. Zuckerberg z Indianapolis, specjalizujący się w prawie upadłościowym twierdzi, że jego konto firmowe było blokowane pięć razy w ciągu ostatnich ośmiu lat, co kosztowało go tysiące dolarów utraconych zysków, podaje BBC. Mężczyzna, który reklamuje swoje usługi na Facebooku, zdecydował się pozwać platformę. Uważa, że przez blokady klienci nie mogą do niego dotrzeć.

Z pozwu złożonego w Sądzie Najwyższym w Marion 2 września wynika, że - zdaniem pozywającego - spółka macierzysta Facebooka, Meta, naruszyła umowę, ponieważ prawnik zapłacił 11 tys. dolarów (40 tys. zł) za reklamy, które zostały później bezprawnie usunięte. Mężczyzna domaga się odszkodowania za niedogodności, w tym zwrotu kosztów reklam i honorariów adwokackich od firmy.

Zbieżność nazwisk kosztuje

Przyznaje w rozmowie z BBC, że za każdym razem musiał wkładać spory wysiłek, by udowodnić, że nie "podszywa się pod celebrytę", gdyż nazywa się Mark Steven Zuckerberg, natomiast założyciel platformy to Mark Elliot Zuckerberg.

"To nie jest śmieszne", mówił w wywiadzie dla lokalnej telewizji WTHR. "To tak, jakby kupić billboard na poboczu autostrady, a potem przyjdą i przykryją go gigantycznym kocem, a ty nie otrzymasz korzyści z tego, za co zapłaciłeś" -dodał.

Firma przyznaje, że doszło do "pomyłki"

W rozmowie z "New York Post" prawnik mówił, że dziwi się, że firma "która rzekomo jest tak obeznana z technologią, nie potrafi oznaczyć jego kont i zapobiec takim sytuacjom". Mężczyzna dodał też, że chce by, "założyciel Facebooka przyleciał tutaj (red: do Indianapolis), wręczył mi czek, uścisnął dłoń i powiedział: przepraszam". Dodał jednak, że to się zapewne nigdy nie wydarzy.

Konto Zuckerberg z Indianapolis zostało zamknięte w maju i przywrócone dopiero po złożeniu pozwu, przypomina brytyjska stacja. W oświadczeniu firma META poinformowała, że ​​"przywróciła konto Marka Zuckerberga po stwierdzeniu, że zostało ono zablokowane przez pomyłkę".

Autorka/Autor: zeb//mro

Źródło: BBC, The Independent, New York Post

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica