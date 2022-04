Marcy Kaptur: bardzo ważne jest to, by Ukraina wygrała bitwę o wolność. Jest na drodze, by to uczynić

Marcy Kaptur, mająca polskie korzenie członkini amerykańskiego Kongresu i współprzewodnicząca zespołu do spraw Ukrainy w Izbie Reprezentantów, mówiła w rozmowie z TVN24 BiS, że "Polska daje lekcję światu" w sprawie pomocy dotkniętemu wojną krajowi. - Ukraina jest domem wolnych, domem odważnych. I miejmy nadzieję, również domem wolnych - stwierdziła. Dodała, że "bardzo ważne jest to, by Ukraina wygrała tę niezmiernie ważną bitwę o wolność i jest na drodze, by to uczynić".

Mająca polskie korzenie Marcy Kaptur jest członkinią amerykańskiego Kongresu i współprzewodniczącą ponadpartyjnego Zespołu ds. Ukrainy w Izbie Reprezentantów. Członkowie zespołu przebywali z wizytą w Polsce, a wcześniej także w Niemczech. Odbyli szereg spotkań z przedstawicielami władz w sprawie pomocy Ukrainie.

- Przede wszystkim przyjechałam tutaj, żeby podziękować Polakom za odwagę i determinację w walce o wolność przeciwko tyranii. Myślę, że Polska szczególnie odznacza się po raz kolejny przed całym światem ze względu na to, jak przyjmuje uchodźców z Ukrainy. Jestem przekonana, że większość przyjechała tu tylko czasowo. Ale wy właśnie dajecie lekcję światu, Polska daje lekcję światu. Dlatego zdecydowałam się przyjechać tutaj, żeby podziękować polskiemu rządowi, narodowi i całemu regionowi Europy Środkowej - mówiła w rozmowie z Janem Niedziałkiem z TVN24 BiS.

Zwracała uwagę, że "atak Putina na wolność ma reperkusje na świecie". Dodała, że z perspektywy moralnej rosyjski prezydent "już przegrał".

- Natomiast jeżeli chodzi o dostawy, jeżeli chodzi o możliwość realizacji zadania, my jako państwa NATO podpisaliśmy porozumienie. Naprawdę wszystkim chodzi o to, żeby chronić członków NATO. Sami możecie zobaczyć, że trochę czasu to trwa, aby państwa europejskie i Europa zrozumiały o co chodzi w tym ataku, o co chodzi w tej wojnie w Ukraine - mówiła dalej Marcy Kaptur.

Kaptur: Ukraina uczy świat

- Naród ukraiński sam pokazuje jaki jest. Walczy o wolność, tak jak Polska walczyła o wolność przez tak wiele czasu. I zwycięży, dlatego, że za nimi stoi wolny świat. Za nimi stoją Stany Zjednoczone Ameryki - podkreślała dalej amerykańska kongresmenka. Dodała, że "prezydent Zełenski, jego żona, naród ukraiński uczą teraz świat.

Marcy Kaptur stwierdziła, że "wielu Amerykanów, zwłaszcza młodsze pokolenie, po raz pierwszy coś takiego widzi". Jak mówiła, "ta bitwa mówi nam, że każde pokolenie musi być przygotowane i musimy pokonać tego wroga". - Ukraina uczy świat, daje te lekcje, które Polska przyjęła dawno temu - podkreśliła. - Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek spodziewał się tej inwazji do momentu, kiedy nie zobaczyliśmy tych żołnierzy, którzy zbierali się po rosyjskiej stronie granicy. Ale myślę, że to będzie koniec Rosji, jaką znamy, że przejdziemy do nowej ery. Młode pokolenie będzie musiało przejąć działanie w kierunku wolności(…) - kontynuowała.

- Ukraina jest domem wolnych, domem odważnych. I miejmy nadzieję, również domem wolnych. Po raz pierwszy w historii świata Ukraina będzie miała prawdziwą wolność, (...), Bardzo ważne jest to, by Ukraina wygrała tą niezmiernie ważną bitwę o wolność i jest na drodze, by to uczynić. Cały świat jest z Ukrainą, Ukraina uczy świat, a świat ma w tym swój wkład - powiedziała amerykańska kongresmenka. Dodała, że "świat musi się organizować, aby stawić czoła temu nowemu wyzwaniu" i 'to właśnie ma miejsce".

Rozmowa z amerykańską kongresmenką Marcy Kaptur (wersja po angielsku)

Autor:mjz/gp

Źródło: TVN24