Świat

"Niebo nad Polską zostało celowo pogwałcone przez Rosję"

Marcin Bosacki
Bosacki: rosyjskie drony celowo naruszyły Polską integralność terytorialną
Źródło: TVN24
- Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka - oświadczył Marcin Bosacki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oskarżył przy tym Rosję o "neoorwellowskie" kłamstwa.

- Niebo nad Polską zostało celowo pogwałcone przez Rosję - podkreślił Marcin Bosacki, wiceszef resortu spraw zagranicznych, reprezentujący Polskę podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

- Po raz pierwszy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, że to nie była pomyłka - powiedział. Pokazał przy tym zdjęcia dronów, które wtargnęły do Polski.

Marcin Bosacki
Marcin Bosacki

Zauważył przy tym, że na częściach dronów były rosyjskie znaki, a kłamstwa Rosji są "neoorwellowskie". - My w regionie pamiętamy podobną retorykę rosyjskich dyplomatów, gdy Rosja, wówczas sowiecka, zaatakowała Czechosłowację w 1968 roku, Węgry w 1956 roku lub Polskę wspólnie z nazistowskimi Niemcami we wrześniu 1939 roku - powiedział wiceminister.

Bosacki: nie damy się zastraszyć

Bosacki wezwał Radę Bezpieczeństwa do zareagowania na "kryminalne działania" Kremla. Podkreślał, że "Rosja próbuje podpalić nasz region". - Sposobem na osiągnięcie stabilizacji i pokoju w regionie jest coś prostego. Rosja musi zakończyć swoją barbarzyńską wojnę przeciwko Ukrainie - mówił Bosacki. 

- Polska nie da się zastraszyć. Nasza gotowość, aby stać ramię w ramię z Ukrainą i bronić zasad suwerenności i integralności terytorialnej pozostaje niezachwiana - oświadczył wiceszef MSZ. 

Zdaniem wiceministra Rosja, biorąca udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, "jest sędzią we własnej sprawie". Dodał, że jako członek ONZ powinna przestrzegać zapisów Karty Narodów Zjednoczonych, a nie je łamać. 

Bosacki cytuje Ławrowa i prostuje rosyjskie kłamstwa

- Handlarze śmierci nie przejmują się faktem, że ich broń metodycznie, celowo i świadomie atakuje cele cywilne. Krew dziesiątków zabitych cywilów spoczywa na rękach i sumieniach tych, którzy zbroją reżim - powiedział Bosacki i, jak zaznaczył, był to cytat z szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, który rok temu mówił w ten sposób o Ukrainie.

- Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie oskarżali innych, w tym Ukrainę i jej sojuszników, o angażowanie się w ataki terrorystyczne z wykorzystaniem dronów, aby atakować infrastrukturę niewojskową. Prawdą jest coś wręcz przeciwnego - zaznaczył.

Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA
Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA

Bosacki zauważył, iż "prawda jest taka, że to Rosja korzysta z tej właśnie broni przeciwko cywilom". 

- Wydarzenia w Polsce sprzed dwóch dni po raz kolejny pokazują, że każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy - powiedział.

ingest-02_20250912221601(47536)_aac
Bosacki cytuje Ławrowa i prostuje rosyjskie kłamstwa
Źródło: TVN24

Bosacki odniósł się też do rosyjskich sugestii, że drony w Polsce mogły nie należeć do Rosji albo że znalazły się tam w wyniku awarii. - Nasz rosyjski kolega nazywa to możliwą awarią albo błędem. Raz, dwa razy może się to zdarzyć, ale nie 19 naruszeń przestrzeni powietrznej - mówił. 

Zauważył, że rosyjskie drony leciały także przez przestrzeń Białorusi. - Wasz sojusznik prezydent (Aleksander) Łukaszenka to przyznał - powiedział. 

- Spodziewamy się, że (Rosja) przyjmie pełną odpowiedzialność za ten nieuzasadniony akt, w pełni wyjaśni uzasadnienie dla tej intruzji w naszą przestrzeń powietrzną i podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby taki incydent nie powtórzył się nigdy w przyszłości - zaznaczył wiceminister. 

pc

"Wiemy, że to nie była pomyłka". Rada Bezpieczeństwa ONZ o rosyjskiej prowokacji w Polsce

pc
Autorka/Autor: kkop//akw

Źródło: TVN24, PAP

Organizacja Narodów ZjednoczonychPolskaMinisterstwo Spraw ZagranicznychRosjaWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica