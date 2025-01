Dwie łodzie, na nich 300 osób. Zawrócono je na morze

Władze Malezji poinformowały, że zawróciły na morze dwie łodzie przewożące około 300 uchodźców, prawdopodobnie z muzułmańskiej mniejszości Rohindża zamieszkującej Mjanmę, którzy nielegalnie przybyli do kraju.

Szef Agencji ds. Egzekwowania Przepisów Morskich Mohamad Rosli Abdullah przekazał, że łodzie otrzymały pomoc, w tym zapasy żywności i wodę pitną, zanim zostały eskortowane z kraju, aby kontynuować podróż. Nie powiedziano, dokąd zmierzają łodzie, ani nie podano dalszych szczegółów - przekazała Associated Press. Choć nie stwierdzono, że pasażerami łodzi byli uchodźcy Rohindża, uważa się, że to właśnie oni usiłowali przedostać się do Malezji.