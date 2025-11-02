Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary

Malediwy. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Wprowadzony w sobotę zakaz dotyczy wszystkich rodzajów tytoniu, a sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji wieku kupującego przed sprzedażą. Zakazane będzie również używanie papierosów elektronicznych.

Pokoleniowy zakaz dotyczy osób urodzonych po 1 stycznia 2007 roku. Obejmuje on zarówno obywateli, jak i turystów odwiedzających kraj położony na blisko 1,2 tysiąca wysp.

Ministerstwo zdrowia oświadczyło, że nowe prawo "będzie chronić zdrowie publiczne i promować pokolenie wolne od tytoniu".

Za złamanie zakazu grożą surowe kary

Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie niepełnoletniej wiąże się z karą 50 tysięcy rupii (około 3,2 tysięcy dolarów), a korzystanie z e-papierosów lub waporyzatorów podlega karze grzywny w wysokości 5 tysięcy rupii (około 320 dolarów).

Malediwy Źródło: Shutterstock

Podobny zakaz wprowadziła Nowa Zelandia, jednak został on uchylony niecały rok po wejściu w życie w listopadzie 2023 roku na mocy decyzji nowego, konserwatywnego rządu. Decyzję argumentowano obawami przed rozwojem czarnego rynku.

