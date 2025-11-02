Logo strona główna
Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary

Malediwy
Malediwy. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Malediwy wprowadziły tak zwany pokoleniowy zakaz palenia, kupowania i używania tytoniu przez osoby urodzone po 1 stycznia 2007 roku - poinformowała agencja AFP. Tym samym stały się jedynym na świecie krajem z takim prawem.

Wprowadzony w sobotę zakaz dotyczy wszystkich rodzajów tytoniu, a sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji wieku kupującego przed sprzedażą. Zakazane będzie również używanie papierosów elektronicznych.

Pokoleniowy zakaz dotyczy osób urodzonych po 1 stycznia 2007 roku. Obejmuje on zarówno obywateli, jak i turystów odwiedzających kraj położony na blisko 1,2 tysiąca wysp.

Ministerstwo zdrowia oświadczyło, że nowe prawo "będzie chronić zdrowie publiczne i promować pokolenie wolne od tytoniu".

Co piąta osoba na świecie pali papierosy. Niepokojące trendy w najmłodszych grupach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co piąta osoba na świecie pali papierosy. Niepokojące trendy w najmłodszych grupach

Piotr Wójcik

Za złamanie zakazu grożą surowe kary

Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie niepełnoletniej wiąże się z karą 50 tysięcy rupii (około 3,2 tysięcy dolarów), a korzystanie z e-papierosów lub waporyzatorów podlega karze grzywny w wysokości 5 tysięcy rupii (około 320 dolarów).

Malediwy
Malediwy
Źródło: Shutterstock

Podobny zakaz wprowadziła Nowa Zelandia, jednak został on uchylony niecały rok po wejściu w życie w listopadzie 2023 roku na mocy decyzji nowego, konserwatywnego rządu. Decyzję argumentowano obawami przed rozwojem czarnego rynku.

OGLĄDAJ: Jak żyć dłużej i lepiej? Tajemnica długowieczności
shutterstock_1710133339

Jak żyć dłużej i lepiej? Tajemnica długowieczności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP, AFP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

MalediwyTytoń
