Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary

Wprowadzony w sobotę zakaz dotyczy wszystkich rodzajów tytoniu, a sprzedawcy są zobowiązani do weryfikacji wieku kupującego przed sprzedażą. Zakazane będzie również używanie papierosów elektronicznych.
Pokoleniowy zakaz dotyczy osób urodzonych po 1 stycznia 2007 roku. Obejmuje on zarówno obywateli, jak i turystów odwiedzających kraj położony na blisko 1,2 tysiąca wysp.
Ministerstwo zdrowia oświadczyło, że nowe prawo "będzie chronić zdrowie publiczne i promować pokolenie wolne od tytoniu".
Za złamanie zakazu grożą surowe kary
Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie niepełnoletniej wiąże się z karą 50 tysięcy rupii (około 3,2 tysięcy dolarów), a korzystanie z e-papierosów lub waporyzatorów podlega karze grzywny w wysokości 5 tysięcy rupii (około 320 dolarów).
Podobny zakaz wprowadziła Nowa Zelandia, jednak został on uchylony niecały rok po wejściu w życie w listopadzie 2023 roku na mocy decyzji nowego, konserwatywnego rządu. Decyzję argumentowano obawami przed rozwojem czarnego rynku.
