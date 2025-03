Macron o odstraszaniu nuklearnym. Zamierza "otworzyć strategiczną debatę"

- Odpowiadając na historyczny apel przyszłego kanclerza Niemiec (Friedricha Merza), zdecydowałem się otworzyć debatę strategiczną na temat ochrony, poprzez nasze odstraszanie nuklearne, naszych partnerów na kontynencie europejskim - powiedział w środę w telewizyjnym orędziu prezydent Francji Emmanuel Macron. Zastrzegł, że decyzje dotyczące broni nuklearnej pozostaną w rękach prezydenta Francji. Przekonywał również, że rozejm w obecnej wojnie "nie może być zbyt kruchy" i że "droga do pokoju nie może prowadzić przez porzucenie Ukrainy".

Prezydent Francji Emmanuel Macron w środę wystąpił z orędziem do obywateli. Wcześniej w serwisie X zapowiedział, że zwróci się do obywateli "w momencie wielkiej niepewności, gdy świat stoi w obliczu największych wyzwań".

W orędziu powiedział m.in., że potrzebna jest dalsza pomoc dla Ukrainy w stawianiu oporu, aż Kijów będzie mógł negocjować z Rosją trwały pokój. Ocenił, że "droga do pokoju nie może prowadzić poprzez porzucenie Ukrainy".

Macron zapowiedział także "decydujące kroki" na czwartkowym nadzwyczajnym szczycie UE, a odwołując się do zapowiadanych w Brukseli decyzji o finansowaniu obronności, uznał, że "Europa obrony staje się rzeczywistością". - Odpowiadając na historyczny apel przyszłego kanclerza Niemiec (Friedricha Merza), zdecydowałem się otworzyć debatę strategiczną na temat ochrony, poprzez nasze odstraszanie nuklearne, naszych partnerów na kontynencie europejskim - zapowiedział Macron. Jednocześnie zastrzegł, że decyzje dotyczące broni nuklearnej pozostaną w rękach prezydenta Francji.

- Pozostajemy przywiązani do NATO i naszego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, ale musimy zrobić więcej, by wzmocnić naszą niezależność w sferze obrony i bezpieczeństwa - powiedział Macron.

Wspomniał też o idei rozmieszczenia na Ukrainie sił europejskich, ale zastrzegł, że może to stać się wtedy, gdy zawarty zostanie pokój, i po to, aby go gwarantować.