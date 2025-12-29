Logo strona główna
Świat

Odgrodzili się od Rosji. Bariera gotowa

Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
Premier: w końcu Europa zrozumiała, że wschodnia granica jest wspólną odpowiedzialnością
Liczące około 280 kilometrów ogrodzenie oddzieliło Łotwę i Rosję. W poniedziałek łotewskie władze poinformowały o zakończeniu prac nad budową metalowej bariery.

Minister spraw wewnętrznych Łotwy Rihards Kozlovskis powiedział, że zrealizowanie tego strategicznego projektu stanowi "ważny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców Łotwy". - Wzmacnia także zdolności łotewskiej straży granicznej w zwalczaniu presji migracyjnej zza wschodniej granicy - dodał.

W ostatniej fazie koncentrowano się m.in. na pracach na terenach podmokłych i trudno dostępnych, a do użytku oddano liczący kilkadziesiąt kilometrów odcinek metalowej bariery zwieńczonej drutem kolczastym. Łącznie bariera liczy około 280 kilometrów.

Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
Źródło: facebook.com/Iekšlietu ministrija

Odgrodzone granice z Rosją i Białorusią

Wcześniej w 2024 r. wzniesiono także barierę na granicy z Białorusią liczącej 173 kilometry. W tym roku kontynuowane były prace przy budowie infrastruktury drogowej, umożliwiającej jednostkom straży sprawne przemieszczanie się wzdłuż odcinków granicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ekspert: Rosja wykorzystuje brak umowy granicznej z Estonią

Ekspert: Rosja wykorzystuje brak umowy granicznej z Estonią

Rozpoczęli budowę bunkrów na granicy z Rosją

Rozpoczęli budowę bunkrów na granicy z Rosją

Zgodnie z harmonogramem rozbudowa infrastruktury towarzyszącej przy granicy z Rosją, obejmującej ścieżki patrolowe, kładki i inne rozwiązania inżynieryjne, a także instalacje systemów technologicznych, ma być realizowana w latach 2026-2027.

- Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej ochrony na wschodniej granicy Unii Europejskiej - podkreślił szef łotewskiego MSW.

Długość wschodniej granicy Łotwy wynosi ponad 456 kilometrów.

OGLĄDAJ: Na granicy
pc

Na granicy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/Iekšlietu ministrija

