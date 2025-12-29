Odgrodzili się od Rosji. Bariera gotowa

Minister spraw wewnętrznych Łotwy Rihards Kozlovskis powiedział, że zrealizowanie tego strategicznego projektu stanowi "ważny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców Łotwy". - Wzmacnia także zdolności łotewskiej straży granicznej w zwalczaniu presji migracyjnej zza wschodniej granicy - dodał.
W ostatniej fazie koncentrowano się m.in. na pracach na terenach podmokłych i trudno dostępnych, a do użytku oddano liczący kilkadziesiąt kilometrów odcinek metalowej bariery zwieńczonej drutem kolczastym. Łącznie bariera liczy około 280 kilometrów.
Odgrodzone granice z Rosją i Białorusią
Wcześniej w 2024 r. wzniesiono także barierę na granicy z Białorusią liczącej 173 kilometry. W tym roku kontynuowane były prace przy budowie infrastruktury drogowej, umożliwiającej jednostkom straży sprawne przemieszczanie się wzdłuż odcinków granicznych.
Zgodnie z harmonogramem rozbudowa infrastruktury towarzyszącej przy granicy z Rosją, obejmującej ścieżki patrolowe, kładki i inne rozwiązania inżynieryjne, a także instalacje systemów technologicznych, ma być realizowana w latach 2026-2027.
- Naszym celem jest stworzenie nowoczesnej ochrony na wschodniej granicy Unii Europejskiej - podkreślił szef łotewskiego MSW.
Długość wschodniej granicy Łotwy wynosi ponad 456 kilometrów.
