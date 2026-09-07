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Świat

Agresywny pasażer przyklejony taśmą do fotela w samolocie

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Mężczyzna przyklejony do fotela w samolocie
Agresywny pasażer unieruchomiony podczas lotu
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: CNN
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Amerykańskie media obiegły zdjęcia i relacje z incydentu na pokładzie samolotu American Airlines. Jeden z pasażerów został obezwładniony przez współpasażerów, skrępowany przy pomocy elastycznych kajdanek, a następnie przytwierdzony do fotela mocną taśmą klejącą. Samolot zmuszony był zmienić trasę.

Do incydentu doszło podczas czwartkowego lotu linii American Airlines z Dallas w Teksasie do Newark w stanie New Jersey. "Mężczyzna siedzący dwa rzędy za nami zaczął zachowywać się agresywnie, wygłaszając obraźliwe uwagi pod adresem personelu i innych pasażerów, używając rasistowskich obelg, wulgaryzmów i obraźliwego języka wobec kobiet" - relacjonuje w ABC News Juan Mejia, pasażer tego lotu i były funkcjonariusz organów ścigania.

Wraz z kolegą, Richardem Olenickiem, którzy również leciał tym lotem, postanowili monitorować sytuację, a gdy agresywny pasażer pierwszej klasy dopuścił się przemocy fizycznej, przystąpili do interewncji. "Juan od razu wiedział, że trzeba podjąć działania. Natychmiast wstał, wskoczył na siedzenie obok pasażera i zaczął go obezwładniać, aby utrzymać sytuację w ryzach" - relacjonował w ABC Olenick.

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Incydent w powietrzu. Samolot przekierowano na inne lotnisko

Agresor został obezwładniony, skrępowany elastycznymi kajdankami zaciskowymi dostarczonymi przez stewardessę, a gdy to nie wystarczyło, przyklejony do siedzenia mocną taśmą klejącą. - Fizycznie z pewnością ograniczyło to jego zdolność poruszania się, ale nie rozwiązało problemu. Nadal napierał i próbował wstawać - relacjonował Olenick w CNN. Dlatego resztę lotu dodatkowo trzymał go, uniemożliwiając ruchy. Samolot przekierowano na lotnisko w Baltimore w stanie Maryland.

Jak ustaliła policja z tego stanu, agresywnym pasażerem był 67-letni Arthur Lundeen z Tucson w Arizonie. Z pokładu samolotu został wyprowadzony przez funkcjonariuszy organów ścigania. "The New York Times" informuje, że zrzekł się prawa do adwokata, a sąd w piątek zwolnił go za poręczeniem.

Mężczyzna przyklejony do fotela w samolocie
Mężczyzna przyklejony do fotela w samolocie
Źródło zdjęcia: CNN

Nie jest jasne, co wywołało wybuch agresji u mężczyzny. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi FAA (Federalna Administracja Lotnictwa) i Federalne Biuro Śledcze (FBI). Jak podaje CNN, powołując się na raport FAA, w tym roku zgłoszono ponad 1160 incydentów z udziałem niezdyscyplinowanych pasażerów.

Redagował AM

Źródło: CNN, The New York Times, ABC News
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Tagi:
USALotnictwo
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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