14-latek zamordowany w autobusie. "Krzyczałam, mówiłam, że mój syn zostanie zabity"

Kelyan Bokassa został ugodzony nożem w autobusie w południowo-wschodniej części Londynu we wtorek - przekazał portal BBC. Ratownicy medyczni udzielili 14-latkowi pomocy, ale chłopak zmarł krótko po ich przybyciu. Władze szukają sprawcy lub sprawców, do czwartku nie dokonano jednak żadnych aresztowań.

Matka: próbowałam temu zapobiec

Matka zamordowanego nastolatka, Mary Bokassa w rozmowie z BBC opisała go jako "bardzo troskliwego i miłego". Jednocześnie zauważyła, że jej syn był wykorzystywany przez gangi od szóstego roku życia, sam miał też problem z narkotykami. Bokassa powiedziała brytyjskiemu publicznemu nadawcy, że ​​prosiła o pomoc, próbowała też powstrzymać syna przed kontaktami z grupami przestępczymi, ale nie otrzymała wsparcia od władz. Kelyan, jak stwierdziła, "wciąż jedną nogą był na ulicy".

14-latek "niezwykle ciężko pracował"

Dziennikarze BBC rozmawiali również z Jonem Kellym, dyrektorem placówki w Eltham, do której uczęszczał Kelyan. - To (zabójstwo - red.) wydarzyło się w czasie, gdy niezwykle ciężko pracował w szkole, aby wykorzystać sukcesy, które już osiągnął, odkąd do nas dołączył - stwierdził Kelly.