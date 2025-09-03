Logo strona główna
Świat

Prezydent Litwy nie mógł wylądować. Samolot przez pół godziny krążył nad lotniskiem

shutterstock_2031252581
Prezydent Litwy i szefowa Komisji Europejskiej przelatują nad granicą litewsko-białoruską
Źródło: Reuters
Samolot litewskich sił zbrojnych, którym we wtorkowy wieczór z Finlandii wracał prezydent Gitanas Nauseda wraz z małżonką, przez ponad pół godziny nie mógł wylądować na lotnisku w Wilnie. Rzecznik głowy państwa przekazał później, że przyczyną był latający w pobliżu niezidentyfikowany dron.

Do zdarzenia doszło podczas powrotu prezydenta Litwy z Finlandii. Na pokładzie samolotu wojskowego "Spartan" oprócz Nausedy i pierwszej damy znajdowała się także litewska delegacja.

Według serwisu flightradar24.com samolot wystartował z Finlandii nieco po godzinie 19 i miał wylądować w Wilnie około 20:40. Maszyna była jednak zmuszona przez ponad pół godziny krążyć w powietrzu. Ostatecznie wylądowała o godzinie 21:16.

Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej

Przyczyną obecność drona

Rzecznik prezydenta Litwy Tomas Berzinskas, który również znajdował się na pokładzie samolotu, powiedział portalowi 15min.lt, że przyczyną incydentu był krążący wokół lotniska dron. - Kiedy samolot zbliżał się do lotniska w Wilnie, otrzymano informację, że zauważono drona i w tej chwili lądowanie jest niebezpieczne. Piloci podjęli wszelkie niezbędne środki ostrożności i po pewnym czasie wylądowali - relacjonował. Podkreślił, że zarówno prezydent, jak i pierwsza dama oraz cała delegacja są bezpieczni.

Incydent skomentowała także Oro navigacija, litewska państwowa spółka odpowiedzialna za zarządzanie ruchem lotniczym. "Otrzymaliśmy powiadomienie od Służby Bezpieczeństwa Lotniczego Litwy, że w (dzielnicy) Liepkalnis zauważono drona. Uruchomiono wówczas procedury bezpieczeństwa - loty zostały na krótko zawieszone, a po otrzymaniu informacji o braku zagrożenia ruch został wznowiony" - przekazano w komunikacie. "Współpracujemy z innymi agencjami, aby ustalić, jaki dron zakłócił ruch lotniczy. Podzielimy się najnowszymi informacjami, gdy tylko je otrzymamy" - dodano.

Obecnie prowadzone są działania wyjaśniające, które mają ustalić, skąd pochodził bezzałogowiec i w jaki sposób zakłócił ruch w przestrzeni powietrznej.

Zagrożenia lotnicze nad Bałtykiem

Incydent wpisuje się w szerszy kontekst rosnących obaw w krajach bałtyckich dotyczących możliwych działań hybrydowych Rosji. W regionie coraz częściej podkreśla się, że zakłócenia sygnałów GPS, aktywność dronów czy incydenty lotnicze mogą być elementem strategii destabilizacyjnej Moskwy.

W ostatnich dniach głośno było także o awaryjnym lądowaniu samolotu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Bułgarii. Według doniesień mediów, powodem miały być zakłócenia sygnału GPS, które - jak sugerują źródła - mogły być wynikiem działań rosyjskich służb.

pc

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: 15min.lt

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

