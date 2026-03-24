Próba inwigilacji węgierskiej opozycji. Jej lider mówi o czymś "poważniejszym niż Watergate"

Do wyborów na Węgrzech zostało niespełna trzy tygodnie. Portal śledczy Direkt36 donosi o próbie infiltracji opozycyjnej Tiszy, która prowadzi w dotychczasowych sondażach. Według lidera partii Petera Magyara węgierskie służby działały "na polecenie Orbana".

Według ustaleń Direkt36, agent działający pod pseudonimem Henry w 2025 roku usiłował przeniknąć do Tiszy, próbując zwerbować dwóch pracujących dla partii informatyków. Celem było uzyskanie dostępu do danych najważniejszej partii opozycyjnej.

Operacja ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem, a krótko potem Narodowe Biuro Śledcze otrzymało anonimowe zgłoszenie, że ci sami informatycy przygotowują się do sfilmowania scen wykorzystywania seksualnego dzieci i opublikowania materiału w internecie. Policja przeszukała domy obu mężczyzn, ale nie znalazła niczego, co potwierdzałoby zarzuty.

Węgierskie media zwróciły uwagę, że policja nie wszczęła dochodzenia mającego ustalić, kim jest "Henry", ani nie podjęła się zbadania ewentualnego związku między listopadowym wyciekiem danych zwolenników Tiszy z aplikacji mobilnej partii a operacją prowadzoną przez tego agenta.

Direkt36 poinformował, że "Henry" w rozmowach z jednym z informatyków opisywał siebie jako pracownika "dużej, wszystkowidzącej organizacji", której dowództwo "postrzega partię [Tiszę - red.] jako znacznie większe zagrożenie niż dotychczas".

Jak zauważają węgierskie media, to nie pierwszy raz, gdy węgierskie służby specjalne angażują się w bieżącą politykę kraju. W 2021 roku Direkt36 ujawnił informacje o stosowaniu izraelskiego oprogramowania szpiegującego Pegasus wobec dziennikarzy, biznesmenów krytykujących rząd i polityków opozycji - przypomina portal Telex.  

Lider Tiszy: sprawa jest poważniejsza niż afera Watergate

Sprawę skomentował we wtorek Peter Magyar, lider Tiszy. Na portalu X napisał, że "węgierskie służby wywiadowcze na polecenie [premiera Węgier - red.] Viktora Orbana i jego najbliższego otoczenia działały przeciwko partii TISZA, która przygotowuje się do zmiany rządu". Sprawa "Orbangate" - jak określił ją Magyar - "przypomina najmroczniejsze dni komunizmu i jest jeszcze poważniejsza niż afera Watergate, która doprowadziła do upadku [prezydenta USA - red.] Richarda Nixona".

"Pod rządami Tiszy zarówno osoby z nadania politycznego, jak i szefowie służb wywiadowczych będą odpowiadać przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Odzyskamy nasz kraj. Za 19 dni wola narodu węgierskiego pokona reżim zbudowany na strachu" - podkreślił lider węgierskiej opozycji.

Afera Watergate, do której Magyar porównał doniesienia węgierskiego portalu, wybuchła po ujawnieniu przez dziennikarzy "Washington Post", że otoczenie ówczesnego prezydenta USA Richarda Nixona montowało podsłuchy w biurze opozycyjnej wobec republikanów Partii Demokratycznej. Kryzys wizerunkowy z tym związany doprowadził ostatecznie do ustąpienia Nixona z urzędu w 1974 roku.

Kampania wyborcza na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. TISZA [Partia Szacunku i Wolności - red.] wyprzedza Fidesz [Węgierską Partię Obywatelską - red.] Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

Przebieg kampanii wyborczej jest coraz głośniej komentowany przez zagraniczne media. Według doniesień "Washington Post" rosyjskie służby miały zaproponować upozorowanie zamachu na Orbana, co miałoby wesprzeć węgierskiego premiera w walce o utrzymanie władzy. Z kolei szef węgierskiej dyplomacji potwierdził we wtorek wcześniejsze doniesienia, że składał Kremlowi relacje z unijnych szczytów.

Orban pełni funkcje premiera nieprzerwanie od 2010 roku. W nadchodzących wyborach uzyskał oficjalne wsparcie prezydenta USA Donalda Trumpa. Z kolei Magyar cieszy się poparciem w Unii Europejskiej, w tym polskiego rządu.

Opracowała Aleksandra Sapeta /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Zoltan Fischer HANDOUT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica