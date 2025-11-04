Logo strona główna
Minister edukacji zatrzymany, bo uczniowie nie dostali podręczników na czas

praca domowa lekcje shutterstock_692420170
Libia pozostaje niestabilna od czasu wybuchu powstania wspieranego przez NATO w 2011 roku
Źródło: Reuters
Minister edukacji Libii - Ali al-Abed został zatrzymany w sprawie dotyczącej niezapewnienia uczniom podręczników szkolnych na czas. W kraju podręczniki są bezpłatne, ale procedurze ich zamawiania od lat towarzyszy korupcja.

W sobotę prokuratura generalna Libii poinformowała o wynikach dochodzenia w sprawie procedury druku podręczników szkolnych na rok 2025/2026. Jak wskazano, ujawniło ono poważne nieprawidłowości finansowe związane z podpisanymi umowami na druk książek oraz "niedotrzymanie terminów dostarczenia podręczników dwóm milionom uczniów". Przekazano, że w związku ze sprawą zdecydowano o zatrzymaniu ministra edukacji - uznano bowiem, że Ali al-Abed nie zapewnił uczniom podręczników, co stanowi złamanie prawa do edukacji. Oprócz niego zatrzymany został także inny urzędnik.

Brak podręczników spowodował w Libii miesięczne opóźnienie roku szkolnego, który zamiast we wrześniu rozpoczął się 20 października. Ale nawet gdy dzieci trafiły już do szkół, ich rodzice byli zmuszeni do kosztownego kserowania wszystkich książek i zeszytów ćwiczeń

Litr benzyny tańszy niż butelka wody
Edukacja w Libii

W libijskich szkołach publicznych - od szkoły podstawowej do końca szkoły średniej - podręczniki są wydawane uczniom bezpłatnie, a koszty pokrywa Ministerstwo Edukacji, które ma na ten cel odpowiedni budżet. Jak jednak podkreśla dziennik "Libya Herald", od czasów reżimu Muammara Kadafiego, drukowi i dystrybucji podręczników towarzyszy gigantyczna korupcja. W marcu poprzednik Al-Abeda, za podobne zaniedbanie z podręcznikami, został skazany na trzy i pół roku więzienia.

Al-Abed zajmował kilka tymczasowych stanowisk ministerialnych w uznawanym przez Zachód Rządzie Jedności Narodowej z siedzibą w Trypolisie. Według portalu LibyaObserver po jego zatrzymaniu trzy teki ministerialne: edukacji, pracy i służby cywilnej pozostają nieobsadzone.

11 mln dolarów i syn Kaddafiego może wyjść z aresztu. "Niedopuszczalne"
Autorka/Autor: pb//am

Źródło: PAP, "The Tripoli Post"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

