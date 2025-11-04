Minister edukacji zatrzymany, bo uczniowie nie dostali podręczników na czas

Libia pozostaje niestabilna od czasu wybuchu powstania wspieranego przez NATO w 2011 roku Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę prokuratura generalna Libii poinformowała o wynikach dochodzenia w sprawie procedury druku podręczników szkolnych na rok 2025/2026. Jak wskazano, ujawniło ono poważne nieprawidłowości finansowe związane z podpisanymi umowami na druk książek oraz "niedotrzymanie terminów dostarczenia podręczników dwóm milionom uczniów". Przekazano, że w związku ze sprawą zdecydowano o zatrzymaniu ministra edukacji - uznano bowiem, że Ali al-Abed nie zapewnił uczniom podręczników, co stanowi złamanie prawa do edukacji. Oprócz niego zatrzymany został także inny urzędnik.

Brak podręczników spowodował w Libii miesięczne opóźnienie roku szkolnego, który zamiast we wrześniu rozpoczął się 20 października. Ale nawet gdy dzieci trafiły już do szkół, ich rodzice byli zmuszeni do kosztownego kserowania wszystkich książek i zeszytów ćwiczeń

Edukacja w Libii

W libijskich szkołach publicznych - od szkoły podstawowej do końca szkoły średniej - podręczniki są wydawane uczniom bezpłatnie, a koszty pokrywa Ministerstwo Edukacji, które ma na ten cel odpowiedni budżet. Jak jednak podkreśla dziennik "Libya Herald", od czasów reżimu Muammara Kadafiego, drukowi i dystrybucji podręczników towarzyszy gigantyczna korupcja. W marcu poprzednik Al-Abeda, za podobne zaniedbanie z podręcznikami, został skazany na trzy i pół roku więzienia.

Al-Abed zajmował kilka tymczasowych stanowisk ministerialnych w uznawanym przez Zachód Rządzie Jedności Narodowej z siedzibą w Trypolisie. Według portalu LibyaObserver po jego zatrzymaniu trzy teki ministerialne: edukacji, pracy i służby cywilnej pozostają nieobsadzone.