Libia pozostaje niestabilna od czasu wybuchu powstania wspieranego przez NATO w 2011 roku Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W kostnicy szpitala w Trypolisie odkryto ciała kilkudziesięciu osób. Trwa dochodzenie, które ma ustalić tożsamość zmarłych.

Kluczowe fakty: Premier Libii nakazał rozbicie opozycyjnego wobec władz Aparatu Wsparcia Stabilizacji.

Przywódca grupy, Abdulghani Kikli, został zabity w zeszłym tygodniu.

W szpitalu podlegającym grupie Kilkiego odkryto dziesiątki ciał.

Co najmniej 58 niezidentyfikowanych zwłok znaleziono w szpitalu w Trypolisie, który był pod kontrolą milicji znanej jako Aparat Wsparcia Stabilizacji (SSA). Zwłoki znaleziono w chłodni kostnicy w szpitalu Abu Salim Accidents Hospital w ludnej dzielnicy Abu Salim - poinformowało we wtorek libijskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Ministerstwo opublikowało zdjęcia zwłok z numerami i zasłoniętymi twarzami, przedstawiające szczątki w różnym stanie rozkładu. Niektóre z nich były spalone. Trwa dochodzenie, które ma ustalić tożsamość zmarłych.

Wcześniej w sobotę znaleziono dziewięć zwłok w kostnicy innego szpitala, także kontrolowanego przez siły SSA.

Trypolis, Libia Źródło: Hussein Eddeb/Shutterstock

Premier nakazał rozbicie Aparatu Wsparcia Stabilizacji

W dzielnicy Abu Salim znajdowała się kwatera główna Aparatu Wsparcia Stabilności, którego przywódca, Abdulghani Kikli, powszechnie znany jako Ghaniwa, został zabity we wciąż niewyjaśnionych okolicznościach w ubiegłym tygodniu w Trypolisie.

Jego śmierć wywołała zamieszki i walki uliczne między jego zwolennikami a siłami wiernymi premierowi Abd al-Hamidowi ad-Dubajbie, stojącemu na czele Rządu Jedności Narodowej, który sprawuje władzę nad zachodnią częścią podzielonej Libii.

W ubiegły wtorek Dubajba nakazał całkowite rozbicie nieformalnych grup zbrojnych, co doprowadziło do dalszych walk. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych zginęło w nich co najmniej ośmiu cywilów.

Rząd twierdzi, że sytuacja w Trypolisie została już opanowana, na dowód czego w poniedziałek opublikował film, na którym widać buldożery niszczące jeden z największych obozów bojówek SSA. W jego miejscu ma powstać park narodowy.

Libia pozostaje niestabilna od czasu wybuchu powstania wspieranego przez NATO w 2011 roku, które obaliło długoletniego autokratę Muammara Kadafiego. Trzy lata później kraj podzielił się na rywalizujące terytoria wschodnie i zachodnie.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo