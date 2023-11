Polski żołnierz zmarł podczas misji w Libanie

Zmarł żołnierz VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, który stacjonuje w Libanie. "Do nagłej śmierci doszło z przyczyn naturalnych, w czasie wolnym od służby" - poinformował Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X. Rodzina i bliscy zmarłego zostali objęci pomocą psychologiczną. Polscy żołnierze biorą udział w misji w Libanie od 2019 roku.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) przekazało we wtorek, że 20 listopada w Libanie zmarł żołnierz VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL (ang. United Nations Interim Force in Lebanon, Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie - red.). Kontyngent liczy do 250 żołnierzy.