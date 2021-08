Hezbollah: po każdym uderzeniu izraelskiego lotnictwa na Liban nieuchronnie nastąpi odpowiedź

Rzecznik izraelskiej armii: nie chcemy prawdziwej wojny, ale jesteśmy na to gotowi

Rzecznik izraelskiej armii Amnon Shefler w piątek ostrzegał, że Izrael nie chce "eskalacji napięcia" na granicy z Libanem, ale "jest gotowy”, by sobie z tym poradzić. - Nie chcemy prawdziwej wojny, ale oczywiście jesteśmy na to gotowi i nie pozwolimy, aby te akty terrorystyczne trwały dalej. Zrobimy to, co konieczne – mówił Shefler.